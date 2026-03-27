"Un proyecto de fe": Luis Abinader inaugura termoeléctrica Manzanillo Power Land; incorpora 414 MW

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Montecristi. -El presidente Luis Abinader inauguró este viernes la central de generación termoeléctrica Manzanillo Power Land, una de las infraestructuras energéticas más relevantes desarrolladas en el país en las últimas décadas, la cual incorpora 414 megavatios (MW) netos al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y fortalece la estabilidad y confiabilidad del servicio energético, como parte del proyecto de desarrollo integral impulsado por el Gobierno para transformar la región Noroeste en un eje estratégico energético y logístico del país.

Esta obra impacta directamente a Manzanillo, consolidándolo como un eje estratégico del sistema energético; dinamiza la región Noroeste con empleos, inversión y desarrollo logístico; y aporta al país una mayor diversificación de su matriz energética y capacidad de generación.

En el acto, el presidente Abinader describió la obra como un proyecto de fe, de esperanza, de desarrollo y con factibilidad económica. Pero sobre todo, afirmó, es un ejemplo de lo que ocurre cuando un grupo de emprendedores que ama, cree y confía en su país, encuentra un gobierno que actúa como facilitador de la inversión. "Este proyecto, aunque privado, es estratégicamente importante para la política pública, especialmente en el sector eléctrico de la República Dominicana".

El mandatario manifestó que esta zona se convertirá en la principal área de generación eléctrica del país, lo cual, no solo ayudará a cerrar la brecha energética y garantizar el suministro en los próximos años, sino que también aportará estabilidad al sistema, ya que anteriormente el 85% de la generación se concentraba en el sur.

"Con este proyecto y con Manzanillo 1 y 2, se logrará una distribución más equilibrada. Además, hemos contratado aproximadamente 130 megavatios de almacenamiento en baterías, que estarán disponibles desde este verano, junto con nuevas licitaciones, lo que incrementará la confiabilidad del sistema eléctrico a corto y mediano plazo. Hoy marca el inicio de la consolidación del sistema de generación eléctrica en la República Dominicana, lo que permitirá evitar problemas en el futuro con los proyectos en ejecución", expresó.

Sostuvo que no se trata solo de generación eléctrica, sino de un conjunto de iniciativas: la construcción de un puerto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que estará listo a mediados del próximo año; el desarrollo de un puerto multimodal que también recibirá cruceros; y la construcción de un aeropuerto aprobado por decreto, que se integrará con el de Santiago para impulsar el turismo.

"Montecristi está renaciendo. Esta provincia, donde empieza la patria, tendrá un desarrollo sin precedentes. A su crecimiento agrícola, basado en productos como el arroz, el banano y la sal, se suma ahora una nueva zona industrial. Aquí también se establecerán zonas francas orientadas a la exportación de tecnología, generando empleos de calidad", apuntó Abinader.

El presidente Abinader dijo que a pesar de los desafíos internacionales, que siempre serán coyunturales, "podemos ver el presente y el futuro de Montecristi y de la República Dominicana con optimismo. Ese optimismo, junto con la persistencia y la determinación de nuestros empresarios, permitirá que el país siga avanzando y superando cualquier dificultad".

*Bienestar colectivo y la seguridad del sector eléctrico*

En tanto que, el presidente de la empresa Energía 2000, Jaime Santana, agradeció a las autoridades del Estado dominicano, al afirmar que desde el primer momento, este proyecto contó con un Gobierno que no solo acompañó, sino que facilitó, orientó y viabilizó cada etapa con sentido de propósito, sin pedir absolutamente nada que no fuera el bienestar colectivo y la seguridad del sector eléctrico. "Ese liderazgo, impulsado por el presidente Luis Abinader, ha permeado a toda la Administración, consolidando un entorno donde los grandes proyectos no solo son posibles, sino ejecutables. Por eso, gracias al presidente Abinader por ser el primer aliado en este trayecto".

Santana indicó que esta central forma parte de una apuesta energética mayor que ha venido tomando forma en Manzanillo con la subestación eléctrica, el gasoducto, las facilidades marítimas, la línea de transmisión, y demás obras asociadas a la transformación de esta zona como punto clave del desarrollo energético dominicano. "Contra todo pronóstico, por fin, lo logramos. Lo logramos bien y lo logramos en grande. Presidente Abinader: ya se está alumbrando desarrollo cada rincón de Manzanillo y pronto alumbrarán desarrollo en las playas de Montecristi".

*RD no improvisa su futuro energético: lo planifica, lo ejecuta y lo asegura*

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó que el Gobierno del presidente Abinader está trabajando desde el punto de vista del sistema energético para dejar un legado más allá del 2028, potencializando el crecimiento de la economía dominicana hasta el 2036 y dijo que la puesta en operación de Manzanillo Power Land, junto a la línea de transmisión de 128 kilómetros de 345 kilovatios, inaugurada en julio del 2025, marca un hito en el camino hacia el desarrollo y la transformación del sistema energético del país, gracias a la visión del Gobierno para garantizar, con responsabilidad, la seguridad energética en un mundo cada vez más convulso.

Santos apuntó que la transformación en el sector va atada a una modernización del sistema regulatorio, que fortalece la transparencia, promueve la inversión y crea condiciones para un sistema más eficiente y competitivo. “Desde Manzanillo, la capital la capital del sistema eléctrico un enviamos un mensaje contundente: República Dominicana no improvisa su futuro energético. Lo planifica, lo ejecuta y lo asegura".

*Visión del presidente Abinader de distribuir las oportunidades de bienestar en todas las regiones del país*

Asimismo, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, tras expresar su orgullo de que la entidad bancaria que dirige sea un aliado fundamental en este tipo de iniciativa, que ayuda a garantizar un suministro continuo, robusto y estable del sistema eléctrico nacional, destacó que este proyecto constituye un eje esencial para revitalizar el progreso de la zona, impulsado por la visión del presidente Luis Abinader de distribuir las oportunidades de bienestar en todas las regiones del país.

"Señor presidente, este complejo energético no es solo una impresionante obra de ingeniería en la que el banco ha depositado su confianza; sobre todo se corresponde con el enfoque visionario, la determinación innovadora y la estrategia creativa que usted representa, empeñado en dejar un legado de transformación que se proyecte a las generaciones futuras", manifestó Aguilera.

*Manzanillo Power Land*

Manzanillo Power Land opera bajo tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando una turbina de gas, una unidad de recuperación de calor y una turbina de vapor, con niveles de eficiencia sin precedentes en el país, alineándose con los más altos estándares internacionales en generación eficiente y sostenible.

Este proyecto se articula con un ecosistema energético integral que incluye la Línea de Transmisión 345 kV Pepillo Salcedo – Guayubín – El Naranjo, la subestación de 345Kv en Pepillo Salcedo, el gasoducto de interconexión con la Bahía de Manzanillo, la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), así como facilidades marítimas especializadas para la recepción de equipos y combustibles necesarios para la construcción y equipamiento.

Durante su fase de desarrollo, la central generó entre 1,500 y 5,700 empleos directos, dinamizando la economía local y contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en la región Noroeste.

La inversión total asociada a este proyecto y sus infraestructuras complementarias asciende aproximadamente a US$950 millones, reflejando la confianza del sector privado en el potencial energético y logístico de la República Dominicana.

Con la obtención del Certificado de Cumplimiento del Código de Conexión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la central se encuentra plenamente habilitada para su entrada en operación comercial, contribuyendo de manera inmediata a la estabilidad, confiabilidad y diversificación de la matriz energética nacional.

Este hito consolida una visión de desarrollo basada en la articulación efectiva entre el sector público y privado, donde la planificación estratégica, la ejecución técnica de alto nivel y el compromiso institucional han permitido transformar un territorio con alto potencial en un polo energético de escala regional.

La inauguración de Manzanillo Power Land trasciende la incorporación de nueva capacidad de generación al sistema eléctrico nacional; representa la apertura de un nuevo capítulo para Montecristi y toda la región Noroeste. Es la materialización de una visión compartida que convierte potencial en oportunidad, infraestructura en bienestar y territorio en progreso. Hoy, donde antes había expectativas, se consolidan realidades: empleo, dinamismo económico y un futuro con mayores posibilidades para las comunidades. Este proyecto es, en esencia, una declaración de confianza en la gente, en la región y en el país.

La bendición del acto estuvo a cargo del Nuncio Apostólico en República Dominicana, Piergiorgio Bertoldi.

En la actividad estuvieron presentes los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; la gobernadora provincial, Leissa Cruz; el director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio;

el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras; el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada; el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), Samuel Pereyra y el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios de Banreservas, Ysidro García.