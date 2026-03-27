Aniversario de Hannah Montana dispara visualizaciones y colaboraciones globales

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El documental especial por el 20 aniversario de ‘Hannah Montana’ sumó 6,3 millones de reproducciones tras su estreno el pasado martes en la plataforma Disney+, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del coloso del entretenimiento.

La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1,000 % en las visualizaciones del catálogo de ‘Hannah Montana‘ la semana pasada», informó la compañía en un comunicado.

Debido a la longevidad de la serie, «los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha», agregó The Walt Disney Company.

Impacto del Aniversario

El vigésimo aniversario de una de las series más populares de la franquicia, y que forma parte de la cultura pop actual, ha calado hondo a través de contenidos y productos de consumo, como una bebida promocional de Starbucks o la puesta en alquiler de la casa donde se filmó la serie a través de Airbnb.

La Casa de Malibú

Aunque en la producción original de Disney Channel solo se utilizó la fachada de esta propiedad en Malibú, California, para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior para que los huéspedes se sientan dentro del set de rodaje, con detalles como el futurista armario de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie o las puertas con la inscripción «HM».

Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas (y siguen sumando) se unieran a la diversión de forma orgánica», indicó Disney.

Detalles del Documental

En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.