Zacarías Ferreira se posiciona 14 en el MediaBase Tropical Year-End 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dominicano Zacarías Ferreira concluye el año 2025 ocupando la posición número 14 del MediaBase Tropical Year-End Chart de Estados Unidos, una de las bases de datos más influyentes de la industria musical para la medición del rendimiento radial.

Este resultado coloca a Zacarías como el único artista dominicano dentro del Top 15 del listado anual y el único exponente de la bachata en alcanzar esta ubicación, en un ranking dominado por figuras del género urbano con fuerte presencia en el mercado estadounidense.

La inclusión de Ferreira en este segmento del chart confirma la permanencia de la bachata en escenarios internacionales, así como la solidez de Zacarías dentro de una industria altamente exigente.

MediaBase es una plataforma de referencia en la industria musical estadounidense, utilizada para monitorear y evaluar el comportamiento real de las canciones en radio, lo que convierte este resultado en un indicador significativo de desempeño y alcance.