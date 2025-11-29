Caso de Zacarías Ferreira: Anulan condena que ordenaba pago de RD$ 20 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional anuló íntegramente la sentencia emitida por la Novena Sala Penal, que había descargado a Zacarías Ferreira de responsabilidad penal por la supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor en la interpretación de la canción “Te quiero a ti” —título original “Tú no correspondes”, de Danny Daniel— y que, de manera simultánea, le imponía una condena civil de 20 millones de pesos.

El tribunal de alzada concluyó que la jueza de primera instancia incurrió en una errónea valoración de las pruebas presentadas.

Con esta decisión, el proceso penal y civil retorna a su estado inicial. En materia penal, no existe actualmente ningún fallo firme contra Zacarías Ferreira; y en lo civil, la demanda de indemnización deberá conocerse nuevamente ante un tribunal distinto, que evaluará los elementos de prueba sin las fallas detectadas en la sentencia anulada.

“Hasta tanto se celebre el nuevo juicio, Zacarías Ferreira se encuentra completamente libre de sanciones y mantiene intactos sus derechos y su buen nombre, por no haber violado la Ley sobre Derecho de Autor. La decisión representa un triunfo procesal que reafirma la presunción de inocencia y el debido respeto al principio de estricta legalidad en la valoración de la prueba”, afirmó su abogado, Carlos Salcedo.

El jurista expresó además su confianza en que el nuevo tribunal confirmará el descargo tanto en el ámbito penal como en el civil.