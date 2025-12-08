‘Zootopia 2’ alcanza 915.7 millones en taquilla: un éxito global incontestable

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Internacional, 8 dic (EFE).- 'Zootopia 2', la secuela de la cinta de animación de Disney, sigue reinando en la taquilla mundial y ya acumula 915,7 millones de dólares, de los que 359 los ha conseguido en este fin de semana.

Con esta cifra, la película se sitúa en cuarto lugar en la recaudación anual, solo por detrás de la china 'Ne Zha 2' (1.902 millones de dólares), 'Lilo & Stitch' (1.037) y 'A Minecraft MOvie' (957), en un año claramente dominado por el cine infantil.

Tras 'Zootopia 2', este fin de semana ha entrado con fuerza el terror de 'Five Nights at Freddy's 2', que logró 109 millones de dólares en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La tercera posición es para otra continuación, 'Wicked: For Good'. La adaptación del musical basado en 'The Wizard of Oz', ha llegado a los 440 millones de dólares, aún lejos de los 758 que consiguió la primera parte de esta historia protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Ericvo.

Otra cinta de animación, 'Jujutsu Kaisen: Execution', ocupó la cuarta posición en la taquilla en su primer fin de semana en salas, con 40,3 millones de dólares.

Y cierra el Top 5 del fin de semana, con 'Now You See Me, Now You Don't', que ya ha conseguido 209 millones desde su estreno hace tres semanas. EFE