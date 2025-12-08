Melba Grullón confiesa que, tras la muerte de Ale en el Jet Set, las “garras” del dolor le aprietan el corazón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un mensaje profundamente conmovedor, Melba Segura de Grullón recordó este lunes a su hija Alexandra, al cumplirse ocho meses de su fallecimiento, ocurrido tras el colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set.

En el escrito, publicado en su cuenta de Instagram, Melba confiesa que en este 2025 —un año que, según dice, “nunca debió ser”— ha aprendido “el lenguaje del dolor” que no la abandona.

“En los últimos ocho meses he conocido sus garras en mi corazón, su pesadez, que es vacío al mismo tiempo, su olor, su sabor, su silencio al amanecer y durante las largas noches sin dormir. Para mí, un antes y un después”, manifestó la madre.

Agregó que, sin embargo, la reconforta la esperanza al recordar que en otras etapas la vida también volteó sus páginas, como cuando su madre se la llevó a vivir a Puerto Rico o cuando conoció a su esposo y padre de “la niña de sus ojos”, Alejandro. “Ahí cambió la historia”, expresó.

“Aprovechemos la gracia de bendiciones de Dios en la Navidad y hagamos el bien en paz y con mucha Fe en su justicia”, añadió Melba Segura de Grullón.

De igual forma, la progenitora aseguró que está “preparada en cuerpo y en espíritu”, para la voluntad de “nuestro Señor”.

Proceso judicial

Cabe recordar que, por el derrumbe del techo del Jet Set, el Ministerio Público procesó a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

El órgano persecutor establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.