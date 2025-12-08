Bruselas responde a las acusaciones de Musk tras la multa a X

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Comisión Europea tachó este lunes de "declaraciones descabelladas" las acusaciones que el magnate de X, Elon Musk, ha lanzado contra la Unión Europea, comparándola con el régimen nazi de Adolf Hitler y pidiendo la "abolición" del bloque, tras la multa de 120 millones que el viernes le impuso el Ejecutivo comunitario.

"Forma parte de la libertad de expresión emitir incluso cualquier tipo de declaraciones descabelladas", dijo la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, cuando en la rueda de prensa diaria de la institución se le preguntó por los comentarios de Musk.

En una serie de publicaciones entre la noche del viernes y el sábado, el multimillonario criticó a la UE, llegó a compartir un mensaje en el que se entrelazaba la bandera de la UE con la bandera nazi, tildando al bloque comunitario del "Cuarto Reich", y pidió su "abolición".

"Solo hacen falta una o dos frases para polarizar el mundo. Solo se necesitan una o dos frases para provocar la escalada o tensiones. Se necesitan cientos y miles de frases y lo hacemos aquí desde este podio, para calmar las tensiones de forma diplomática, porque tenemos muchos retos comunes con nuestros amigos americanos", continuó el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier.

El portavoz contestó también así los mensajes del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó la multa de un "ataque" a Washington "por parte de gobiernos extranjeros".

Unos comentarios que coincidieron con la estrategia de seguridad nacional que el viernes publicó la Casa Blanca, que apuntan a que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios podrían suponer el fin de la civilización europea.

"Puedes llamarlo debilidad, yo lo llamo fortaleza. Esto es fortaleza europea y esto es lo que seguiremos haciendo con nuestros homólogos estadounidenses", dijo Regnier, que insistió en el mensaje de que la ley de servicios digitales (DSA) por la que Bruselas multó a X no va contra las empresas de ningún país en concreto.

La Comisión Europea multó el viernes a X por falta de transparencia en su política de suscripción, en el repositorio de sus anuncios, y en el funcionamiento de sus algoritmos.

La DSA permite sanciones de hasta el 6 % de la facturación global de una compañía por incumplir la normativa y Regnier señaló que a la hora de calcular la cuantía tuvo en cuenta la estructura corporativa de X, formada por la subsidiaria irlandesa de la empresa, X Internet Unlimited Company (XIUC), xAI y "el señor Elon Musk".

"Pero esto no tiene nada que ver con el señor Elon Musk. No multamos a individuos. Esto no tiene sentido".