Pasajes se mantendrán sin aumento en Navidad y Año Nuevo, asegura Conatra

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, anunció este martes que los pasajes no serán aumentados durante Navidad y Año Nuevo.

Asimismo, comunicó que reiniciaran las pruebas antidoping de manera aleatoria en las terminales de autobuses, medida que dijo busca detectar a posibles conductores de ese gremio adictos a sustancias alucinógenas y que, por consiguiente, podrían poner en peligro la vida de miles de pasajeros que se dirigen a sus pueblos a celebrar la época junto a su familiar.

“Hace muchos años que nosotros aquí en Conatra estamos haciendo estas pruebas aleatorias y tenemos que informar a la opinión pública que todo el que resulta positivo, nosotros aquí lo desvinculamos sin importar quién sea, porque no podemos permitir que gente adicta a estas sustancias ponga en peligro la vida de nuestros pasajeros”, dijo el presidente de Conatra.

Marte sostuvo que ya es una costumbre que Conatra lleve a cabo estos operativos aleatorios preventivos, que buscan evitar que un conductor bajo los efectos de estas sustancias pueda poner en peligro la vida de los pasajeros que abordan esas unidades, así como de otras personas que circulan por calles, avenidas y autopistas del país.