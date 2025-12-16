Qué colores atraerán prosperidad económica en el 2026

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La elección de colores en las prendas de vestir para recibir el Año Nuevo es una práctica bastante popular.

Las tonalidades hasta para la ropa interior tal es el caso del color amarillo está asociado con la abundancia, mientras que el rojo se considera un catalizador de fuerza, vitalidad, pasión y amor.

Además, existen otros que podrás manifestar suerte, prosperidad y bienestar para el 2026.

A continuación te decimos algunos de ellos:

Rojo cereza

Roja cerezaInternet

Más brillante y fresco que el rojo tradicional, esta tonalidad evoca pasión, vitalidad y renovación, convirtiéndola en una excelente elección para quienes desean un año lleno de acción, creatividad y energía positiva.

Su intensidad despierta la energía interior e impulsa a quienes la eligen a actuar con determinación y entusiasmo.

Este tono es particularmente recomendado para aquellos que buscan cultivar relaciones armoniosas y fortalecer vínculos afectivos, su elección puede ser un reflejo del deseo de transformación personal y emocional, ya que está profundamente relacionado con el cambio y la renovación.

Beige

BeigeFuente externa

Gracias a su capacidad para combinar con tonos más vibrantes como el dorado y el rojo, aportando un toque de energía y optimismo.

Este color, conocido por su neutralidad, se ha convertido en una tendencia popular para quienes desean un look sofisticado pero sutil en esta ocasión especial.

Asociado con la estabilidad, la serenidad y el equilibrio, el beige transmite una sensación de calma y armonía, lo que lo convierte en una excelente elección para quienes desean un inicio de año sin sobresaltos, enfocándose en la paz interior y la claridad mental.

Café

CaféFuente externa

Al igual que el negro o el blanco, es un color acogedor y versátil que se adapta perfectamente a casi cualquier prenda y textura, convirtiéndolo en una elección indispensable para aquellos que buscan un estilo sofisticado y equilibrado; evoca seguridad, resiliencia y madurez, aportando una sensación de estabilidad que resulta ideal para la víspera de Año Nuevo.

Profundamente relacionado con la estabilidad y la seguridad, sus atributos lo convierten en el color perfecto para quienes buscan un cambio significativo o un balance en su vida personal y profesional.

Además, transmite una presencia tranquila y firme, ideal para tomar decisiones importantes o para reafirmar los valores que guiarán el nuevo ciclo.

Gris

Gris

Cargado de profundo significado y elegancia, este color simboliza la neutralidad y la sofisticación, propiedades que lo convierten en la opción ideal para comenzar el 2025 con una sensación de estabilidad y armonía. Para quienes buscan proyectar un inicio de año equilibrado, este tono atrae energías de serenidad y control.

La revista Vogue recomienda combinarlo con colores que creen un fuerte contraste, como tonos pastel o colores más vibrantes como el rojo para aportar dinamismo al look y equilibrar las energías, por ejemplo, entre serenidad y pasión.