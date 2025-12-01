Año Litúrgico 2025: ¿Qué significa su inicio y cómo los católicos lo viven?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A diferencia del año civil que empieza cada 1 de enero, la Iglesia Católica comienza su año litúrgico unas semanas antes, el Primer Domingo de Adviento.

Ese día se inicia el llamado ‘Ciclo A’, ‘de año par’, así lo explica el portal web ACI Prensa.

El Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad y prepara a los católicos para el nacimiento de Jesús y la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.

El Año Litúrgico se divide en 6 tiempos o estaciones: Adviento, Navidad, Cuaresma, Sagrado Triduo Pascual, Pascua y Tiempo Ordinario.

Este año el Primer Domingo de Adviento es el 30 de noviembre, primer día del año litúrgico 2025-2026.

El último día será el 28 de noviembre de 2026, sábado posterior a la Solemnidad de Cristo Rey del Universo del próximo año.

Así viven los cátolicos el tiempo de Adviento

El portal Catholic Virtual resalta que durante el Adviento, los católicos están llamados a rezar, hacer penitencia y dar limosna.

Las familias con la oración, establecen una conversación con Dios, es a la vez personal y comunitaria.

Mientras, que con la celebración del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación ayuda a crear un "corazón limpio" y abierto a la misericordia de Dios antes del tiempo de Navidad.