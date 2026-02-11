Avena todos los días: beneficios reales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La avena es un cereal cuyo grano completo es muy rico en fibra dietética soluble (betaglucano), contiene proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y polifenoles, como las avenantramidas (antioxidantes y antiinflamatorios).

Numerosos estudios clínicos han demostrado que la avena ayuda a prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer; debido a que el beta glucano causa saciedad, controla el peso corporal, los niveles sanguíneos de azúcar, colesterol y triglicéridos, y preserva la salud gastrointestinal.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, siglas en inglés) y otras agencias internacionales el consumo regular de un mínimo de 3 gramos diarios de betaglucano (2 onzas de avena), como parte de una dieta baja en grasa saturada (“mala”) y colesterol, puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedad coronaria.

Una aliada de la cosmetología



Según expertos en la web, cada vez son más los productos cosméticos que contienen avena.

Este tipo de productos pueden utilizarse sobre todas las pieles, exceptuando las alérgicas a la avena. Es aconsejable que la usen personas con dermatitis atópica y los bebés. Esto se debe a que las propiedades dermatológicas de la avena son muchas y muy variadas:

Sus partículas absorben la suciedad y los residuos celulares respetando y cuidando la estructura cutánea. Debido al fósforo que contiene, disminuye la dureza del agua, lo que se traduce en una acción suavizante y relajante.

Al estar compuesta de lípidos y substancias absorbentes de agua, evita la deshidratación de la piel y mantiene una barrera protectora frente a las agresiones externas. La avena calma las irritaciones de la piel, tanto de origen alérgico como de otra causa, así como el prurito.