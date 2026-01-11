Banreservas y embajada RD ante la Santa Sede clausuran Rutas de Esperanza en Roma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Roma.–El Banco de Reservas y la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede concluyeron la exposición Rutas de Esperanza: Arte Contemporáneo Dominicano, una muestra que llevó la producción artística nacional a un escenario cultural de alcance internacional.

En el acto de cierre, la vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de Banreservas, Alieska Díaz, intervino en representación del presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, al destacar el respaldo del banco a iniciativas que fortalecen la proyección cultural del país.

“Rutas de Esperanza es más que una exposición; es un puente que conecta el arte contemporáneo dominicano con una audiencia global”, expresó Díaz al referirse al alcance de la muestra y a su impacto fuera del territorio nacional.

La ejecutiva señaló además el compromiso del banco de todos los dominicanos con el impulso del arte y la cultura en escenarios internacionales, al tiempo que valoró el rol de la misión diplomática dominicana ante la Santa Sede, y agradeció al embajador Víctor Suárez por integrar a Banreservas como aliado estratégico del proyecto.

“Desde la diplomacia se crean espacios que permiten visibilizar nuestra cultura y generar oportunidades para los artistas dominicanos”, afirmó.

Por su lado, el embajador Suárez reconoció el apoyo de Banreservas y agradeció a los creadores participantes por compartir parte de su obra con el público internacional. Asimismo, indicó que continuará impulsando la promoción cultural dominicana como parte de sus responsabilidades oficiales.

La exhibición fue inaugurada el 20 de noviembre de 2025 y cerró el 10 de enero, tras permanecer abierta durante dos meses.

Durante ese período recibió visitantes de la diáspora dominicana, así como público italiano y turistas de distintas nacionalidades que se encontraban en la ciudad de Roma.

La clausura tuvo lugar en la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, espacio que albergó las obras de 14 artistas dominicanos, entre ellos Soraya Abu Naba’a, Guadalupe Casasnovas, Robert Castillo, Simón de los Santos, Jared Guerra Mirabal, Melanio Guzmán, Lizander Jiménez, Vanessa Languasco, Priscila López Loyo, Iris Pérez, Yermine Richardson, Victoria Thomén, Ruddy Taveras y Juan Trinidad.

El proyecto contó, además, con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Dominicanos en el Exterior, la Alcaldía de Santiago y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, entidades que se sumaron a la iniciativa orientada a difundir la cultura dominicana en el ámbito internacional.

Pie de fotos:

1 - Julián Kunhardt, Alieska Díaz, Víctor Suárez, Melanio Guzmán y el padre Rafael Antonio Peña

2 - Julián Kunhardt, Alieska Díaz, Víctor Suárez, Janette Márquez y Melanio Guzmán

3- Alieska Diaz

4- Julián Kunhardt, Alieska Díaz, Víctor Suárez, Melanio Guzmán 2

5- Parte de la exposición