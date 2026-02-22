Banreservas participará en Anato 2026 con agenda de reuniones para promover inversiones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció su participación en la 45ª edición de la Vitrina Turística Anato, que se celebrará del 25 al 27 de febrero en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, Colombia, donde desarrollará una amplia agenda de reuniones estratégicas con inversionistas del sector turístico e inmobiliario.

La delegación institucional será encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien estará acompañado por el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García, y la vicepresidente de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, conformando un equipo de alto nivel orientado a fortalecer la captación de inversiones y promover oportunidades de financiamiento para nuevos desarrollos en la República Dominicana.

Durante su participación en ANATO 2026, la entidad sostendrá encuentros con desarrolladores hoteleros, fondos de inversión, promotores inmobiliarios turísticos, operadores internacionales y representantes de líneas aéreas, con el objetivo de presentar las facilidades de crédito, estructuración financiera y acompañamiento especializado que ofrece el banco para proyectos vinculados al turismo y bienes raíces de vocación turística.

La agenda del presidente ejecutivo incluirá, además, varias reuniones oficiales con autoridades y empresarios colombianos, en procura de consolidar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión en el sector.

Asimismo, la delegación participará en eventos y actividades organizadas junto al Ministerio de Turismo, encabezado por el ministro David Collado, en los que se promoverán los principales atractivos del país ante tour operadores y actores clave de la industria, fortaleciendo la imagen de la República Dominicana como destino competitivo, diverso y en constante crecimiento.

“El turismo es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. En esta gestión continuaremos impulsando la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de promover el turismo dominicano en todos los escenarios internacionales y, desde Banreservas, garantizar los financiamientos necesarios para desarrollar los distintos polos turísticos del país”, expresó Aguilera.

La participación en Anato 2026 reafirma el liderazgo de Banreservas como principal aliado financiero del sector turístico nacional, respaldando proyectos de infraestructura hotelera, desarrollos inmobiliarios turísticos y nuevas iniciativas que generan empleos y dinamizan la economía en destinos como Punta Cana, Miches, Puerto Plata, Santiago, Cabo Rojo y Santo Domingo.