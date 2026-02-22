El PLD aprobó ocho aspirantes presidenciales: aquí los detalles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conoció y aprobó el Protocolo para las Aspiraciones Presidenciales en esa organización política para las elecciones del año 2028, la lista de aspirantes a la candidatura presidencial y se inclinó por el último trimestre del año en curso (2026) para la realización de la Consulta Ciudadana para escoger un aspirante único.

Tras finalizar la reunión, el secretario general, Johnny Pujols, resumió a los representantes de los medios de comunicación los resultados de la reunión del Comité Central, que se llevó a cabo con un 80.73 % de su matrícula, incluyendo delegaciones del exterior.

La lista

El Comité Central aprobó ocho aspirantes presidenciales en su reunión de este día, quienes expresaron su interés formalmente de participar en el proceso ante el Comité Político.

El PLD aprobó ocho aspirantes.

Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito a los que se sumaron Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Gonzalo Castillo Terrero y Mario Bruno González.

Sobre la reunión

La reunión inició con el ingreso al salón preparado del Comité Político, encabezado por Danilo Medina, Presidente del PLD, Johnny Pujols, Secretario General y 47 de los miembros del Comité Político, porque solo se presentaron dos excusas a las 10:32 minutos y concluyó a las 11:15 con el resumen de lo tratado por el organismo.

Antes del inició se permitió la entrada a la representación de los medios de comunicación, quienes tomaron sus fotografías e imágenes para respaldar sus historias, teniendo una asistencia inicial de un 70 por ciento, que luego sobre pasó el 80 por ciento de los 1, 595 miembros.

Danilo Medina dirigió los debates, presentando la agenda a desarrollar, que fue aprobada por la matrícula de los presentes.