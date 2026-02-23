El prontuario de “el Sicario de la Lila”, el joven señalado por homicidio en Los Tres Brazos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó este domingo sobre la entrega y posterior arresto de un presunto delincuente señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte por arma de fuego de Ambiorix Alexander Paulino, “Boro”, ocurrida el 9 de julio de 2025 en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Dariel García Toledo, de 38 años, apodado “el Sicario de la Lila”, quien posee en su contra la orden judicial No. 530-2025-EMES-01691, por presunta violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El apresamiento del mencionado antisocial, quien posee un amplio historial delictivo que incluye registros por drogas, robo y homicidio, se produjo tras varios meses de seguimiento e investigación por parte de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), adscrita a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental. Su entrega se produjo a través de la Fiscalía de la citada jurisdicción.

Historial delictivo

Al ser depurado en los archivos policiales, la institución del orden dijo en una nota de prensa que García Toledo figura con cinco registros: en 2014 y 2018 por posesión de drogas; en 2019 por robo; en 2020 nuevamente por drogas; y en 2023 por homicidio.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan las labores para ubicar y capturar a los demás implicados en el hecho.