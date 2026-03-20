Bosques: el escudo natural que el mundo está perdiendo

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El mundo está perdiendo sus bosques a un ritmo alarmante: cada seis segundos desaparece un área equivalente a un campo de fútbol de bosque primario tropical. República Dominicana no escapa a esta realidad, pues la deforestación y la degradación de sus recursos forestales también amenazan la biodiversidad y la seguridad ambiental del país.

Pérdida global de bosques

• En 2019 se perdieron 11,9 millones de hectáreas de cubierta arbórea en los trópicos, de las cuales 3,8 millones correspondieron a bosques primarios tropicales húmedos.

• Brasil lideró la lista con 1,361,000 hectáreas perdidas, seguido por la República Democrática del Congo (475,000) e Indonesia (324,000).

• Otros países afectados: Bolivia, Perú, Malasia, Colombia, Laos, México y Camboya.

Importancia de los bosques primarios

• Son reservas naturales de carbono, esenciales para mitigar el cambio climático.

• Albergan una biodiversidad única, con especies que no existen en otros ecosistemas.

• Funcionan como escudos naturales contra inundaciones, sequías y desastres ambientales.

República Dominicana: un espejo local

Aunque el informe se centra en la Amazonía y otros países tropicales, República Dominicana enfrenta sus propios retos:

• Deforestación por agricultura y ganadería extensiva.

• Extracción ilegal de madera.

• Expansión urbana sin planificación.

• Incendios forestales recurrentes.