Cerca del 2 % de la población dominicana padece de glaucoma, dice oftalmóloga

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Con el objetivo de crear conciencia sobre el glaucoma y la importancia de su detección temprana para dar seguimiento oportuno al tratamiento, los centros médicos Hospiten Santo Domingo y Hospiten Bávaro realizaron una jornada gratuita de prevención por la conmemoración del Día Mundial del Glaucoma,

La actividad se llevó a cabo el pasado 12 de marzo, día en que se conmemora la efeméride de salud, como parte de las iniciativas de educación y promoción de la salud visual dirigidas a pacientes, colaboradores y comunidad en general.

La doctora Cristina Yermenos, oftalmóloga de Hospiten Santo Domingo, explicó que cerca del 2 % de la población dominicana padece glaucoma, y un porcentaje significativo desconoce que tiene la enfermedad.

“Es fundamental promover los chequeos oftalmológicos periódicos, ya que la detección temprana permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones mayores”, señaló la especialista.

Igualmente, la doctora Yanira Fernández, especialista en oftalmología de Hospiten Bávaro, indicó que el glaucoma es una enfermedad silente que generalmente no presenta síntomas en sus etapas iniciales, razón por la cual muchas personas pueden padecerla sin saberlo.

El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico y provoca una disminución progresiva de la visión. Si no se detecta y trata a tiempo, puede conducir a la ceguera. A nivel mundial, está considerada la segunda causa de ceguera, después de las cataratas.

Durante la jornada preventiva, tanto pacientes como colaboradores de ambos centros fueron invitados a participar en evaluaciones oftalmológicas, que incluyeron la medición de la presión intraocular de forma gratuita, así como la entrega de folletos informativos y orientaciones ofrecidas por los especialistas del Servicio de Oftalmología.

Con este tipo de iniciativas, Hospiten reafirma su compromiso con la prevención, la educación en salud y el bienestar visual de la población.

Sobre Hospiten



Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist.

Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

Hospiten Paitilla (Panamá) forma parte de Hospiten. Fundado en 1975, cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores.

En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos.