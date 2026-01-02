245 accidentes y 29 fallecidos durante festividades de Navidad y Año Nuevo, según reporte del COE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un total de 245 accidentes de tránsito y 29 personas fallecidas dejaron como resultado la primera fase del operativo de Navidad y la segunda fase de Año Nuevo, correspondientes al operativo “Conciencia por la Vida”, según el informe final del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El reporte establece que las motocicletas continúan siendo el principal medio involucrado en los siniestros viales, al representar el 74.3 % del total de accidentes registrados durante el operativo, reafirmando su alta incidencia en las estadísticas de tránsito del país.

En cuanto a la distribución territorial, las provincias con mayor cantidad de casos reportados fueron la provincia Santo Domingo, con 12.24 %, seguida del Distrito Nacional (9.4 %), San Pedro de Macorís (8.8 %), San Cristóbal (7.7 %), La Altagracia (7.7 %), Puerto Plata (6.9 %), La Vega (4.5 %) y Sánchez Ramírez (4.5 %).

El informe detalla que los accidentes ocurrieron mayormente en horas diurnas, concentrándose entre las 12 del mediodía y las 6:00 de la tarde (35 %), seguidos del horario de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía (23 %) y de 6:00 de la tarde a 11:59 de la noche (21.6 %).

Sin embargo, el mayor número de fatalidades se produjo durante la madrugada, específicamente entre las 11:59 de la noche y las 6:00 de la mañana, franja horaria que concentró el 48 % del total de fallecidos, equivalente a 29 muertes, registradas tanto dentro como fuera del dispositivo del operativo.

De ese total de víctimas mortales, 19 personas fallecieron en accidentes de motocicleta, lo que representa el 65.5 %, mientras que 2 murieron por atropellamientos y 8 en accidentes con vehículos livianos.

Las cifras reflejan que, pese al despliegue del operativo “Conciencia por la Vida”, los accidentes de tránsito y las muertes asociadas continúan siendo uno de los principales retos durante los períodos festivos en la República Dominicana.