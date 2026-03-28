CAID desarrolla jornada de charlas en la Semana de Concienciación sobre el Autismo

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El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) realizó este viernes una jornada de charlas en el marco de la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de orientar a familias y profesionales sobre el desarrollo de niños dentro del espectro autista y el acompañamiento necesario para sus hogares.

La actividad inició con las palabras de Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, coordinadores de la Mesa de Diálogo por el Autismo, quienes resaltaron la importancia de generar espacios de encuentro entre familias y especialistas.

La presentación estuvo a cargo de Yahila de Peña, encargada de Desarrollo de Servicios del CAID, quien explicó el enfoque integral de los temas tratados.

El psiquiatra Edison Rodríguez abordó el impacto del uso de pantallas en el neurodesarrollo, diferenciando entre uso activo y pasivo de la tecnología, y advirtió sobre la exposición a contenidos digitales guiados por algoritmos de entretenimiento. También destacó la necesidad de orientar su uso hacia fines didácticos y de estimulación.

Por su parte, la psicóloga Clarindhi Esteban Castellanos subrayó la importancia de las redes de apoyo en la crianza, señalando que el diagnóstico de autismo implica una etapa de alta exigencia para las familias, marcada por estrés e incertidumbre.

La educadora Karen González presentó una intervención asistida con animales junto a Valentina, mostrando cómo la presencia de un perro puede contribuir a disminuir el estrés, aumentar la atención y fortalecer la comunicación en niños con autismo.

A la jornada asistieron la doctora Jermis Dalia Martínez, coordinadora de la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, la periodista Tania Hidalgo y el dirigente comunitario Leonel Sánchez, padre de un niño dentro del espectro autista. Decenas de padres y madres participaron con sus hijos, interesados en mejorar el abordaje de la condición.

La actividad forma parte de la agenda de la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, organizada por la Mesa de Diálogo por el Autismo con el respaldo del CONADIS y el CAID, y que se desarrolla en el primer nivel de Ágora Mall.

El evento cuenta con el apoyo de Seguros SURA, Periódico HOY, Taller Alma Vásquez, Típico Bonao, Transtar y Faia Media, y concluirá este sábado a las 6:00 de la tarde con la exposición Alto Relieve: a dos voces, de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años.