¿Qué dijo el doctor José Ernesto Fadul sobre las visitas de supervisión a su consultorio?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El doctor José Ernesto Fadul expresó su apoyo al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, a quien calificó como “un hombre sensato y un médico brillante”, luego de que la institución realizara varias inspecciones en su consultorio en medio de denuncias difundidas en medios de comunicación.

El especialista explicó que ha colaborado plenamente con los procesos de verificación y supervisión llevados a cabo por el Ministerio de Salud Pública, asegurando que su práctica médica se ajusta a las normativas vigentes en la República Dominicana.

Según detalló, técnicos de diferentes departamentos de la institución han visitado su centro en al menos cinco ocasiones, sin detectar irregularidades en los procedimientos ni en las instalaciones.

“Han venido cinco veces aquí de diferentes departamentos y no han encontrado ninguna irregularidad porque yo no escondo nada.

Todo está a la vista pública”, afirmó Fadul, quien destacó que su modelo de atención es multidisciplinario, con especialistas en pediatría, neurología, psicología, psiquiatría y terapias especializadas.

Las declaraciones del médico se producen en medio de una polémica mediática generada por denuncias sobre su consulta, lo que motivó la intervención de las autoridades sanitarias para verificar el cumplimiento de protocolos y regulaciones.

Fadul subrayó además su trayectoria profesional de varias décadas y su formación académica en España, resaltando que siempre ha procurado ejercer bajo los parámetros legales y éticos establecidos.