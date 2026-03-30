Cáncer de colon: expertos destacan la importancia de la prevención durante jornada educativa

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Con un llamado a la prevención y al diagnóstico oportuno, la Fundación Cruz Jiminián junto a la doctora Pamela Cabrera realizaron una jornada de concientización sobre el cáncer de colon, reuniendo a profesionales de la salud, pacientes y comunitarios en un espacio dedicado a concientizar, educar y salvar vidas.

La actividad inició con las palabras de bienvenida de la Dra. Cabrera, quien enfatizó la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad silenciosa

“Cuando se diagnostica de manera temprana, el cáncer de colon puede ser tratado con altas probabilidades de éxito. La información y la prevención son nuestras principales herramientas”, expresó la profesional de la salud.

Explicó que en la República Dominicana, el cáncer colorrectal continúa siendo un importante desafío de salud pública. Se estima que más de 800 personas fallecen cada año por esta causa en el país, mientras que alrededor de 1,800 nuevos casos se diagnostican anualmente, posicionándolo entre los tipos de cáncer más frecuentes.

Fundación Cruz Jiminian y la Dra. Pamela Cabrera impulsan jornada “prevenir el cáncer de colon es salvar vidas”

Durante la jornada, el doctor Luis Cruz, vicepresidente de la Fundación Cruz Jiminian y destacó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la población dominicana, incentivando la realización de chequeos periódicos y la adopción de hábitos saludables.

Asimismo, médicos residentes ofrecieron una explicación clara y directa sobre esta enfermedad, señalando que el cáncer de colon se origina en el intestino grueso, generalmente a partir de pólipos que pueden volverse malignos con el tiempo.

Indicaron que su detección temprana es posible mediante estudios como la colonoscopía, así como pruebas de sangre oculta en heces. También advirtieron sobre señales de alerta como cambios en el hábito intestinal, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal persistente y pérdida de peso sin causa aparente, exhortando a la población a no ignorar estos síntomas y acudir a evaluación médica oportuna.

Como parte de la innovadora jornada de concienciación, se llevó a cabo un entrenamiento físico a cargo de Orangetheory Fitness, promoviendo la actividad física como un pilar clave en la prevención de enfermedades crónicas, incluido el cáncer de colon.

El cierre estuvo a cargo del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, quien reafirmó el compromiso de la organización que dirige con la salud preventiva y el bienestar de la población. “La medicina también se construye fuera del consultorio, llevando orientación y esperanza a la gente”, afirmó el reconocido médico y filántropo.

El evento contó con el respaldo de importantes aliados del sector salud y empresarial, entre estas las empresas FARACH, COLAM, LAM, VITALIE, MALLEN, IBUFAR, Orangetheory Fitness y AMADITA, quienes se sumaron a esta iniciativa en favor de la vida y la prevención.

Sobre la Fundación Cruz Jiminián

La Fundación Cruz Jiminián se ha consolidado como una de las principales entidades de acción social sobre salud en la República Dominicana, desarrollando operativos médicos gratuitos, jornadas educativas y programas comunitarios que impactan a miles de personas cada año.