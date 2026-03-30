Tribunal aplaza audiencia contra fiscal acusado de soborno

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El tribunal decidió posponer para el martes 7, a las 2:00 de la tarde, la audiencia del proceso seguido contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presunto soborno. La defensa solicitó más tiempo para revisar las pruebas contenidas en el expediente, petición que fue acogida por los jueces.

Los abogados del acusado argumentaron la necesidad de examinar con detalle las piezas y evidencias presentadas por el Ministerio Público, lo que motivó la reprogramación de la audiencia.

El procurador adjunto Wilson Camacho calificó el hecho como “repugnante, indignante e inaceptable” y aseguró que la institución mantendrá su línea de firmeza frente a la corrupción. Subrayó que el Ministerio Público no tiene compromisos con la impunidad y que actuará con contundencia, siguiendo las directrices de la procuradora general Jenny Berenice Reynoso.

Camacho destacó que el órgano acusador cuenta con la experiencia necesaria para conducir el proceso sin afectar su curso y garantizando el respeto a los procedimientos legales.

El procurador indicó que fue la propia defensa la que solicitó el aplazamiento, lo que, a su juicio, confirma la magnitud del expediente. Aseguró que las pruebas recopiladas son “irrefutables” y fortalecen la acusación contra Valdez Alcántara.