Carmen Ligia Barceló impulsa el liderazgo femenino en Hato Mayor con 'Mujeres Imparables'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

HATO MAYOR. En un ambiente cargado de inspiración y crecimiento, la legisladora Carmen Ligia Barceló realizó el panel titulado “Mujeres Imparables: Construyendo sueños con determinación y herramientas digitales”, con el propósito de fomentar el liderazgo, la resiliencia, adaptación, y el aprovechamiento tecnológico en las mujeres de Hato Mayor, el evento contó con exposiciones de la influencer Juaris Moneró, conocida como “La Blogger, y la líder social Francina Hungría.

El encuentro, organizado por la diputada Barceló junto a la directora del Distrito Educativo 05-04, Noelia Alarcón, y la directora provincial del Ministerio de la Mujer, Ruth González, a propósito del Día Internacional de la Mujer, reunió a líderes comunitarias y representantes de diversos sectores, quienes fueron testigos de un diálogo enriquecedor sobre el éxito y la superación.

Durante el evento, Francina Hungría compartió su filosofía "A Prueba de Balas", relatando cómo transformó una crisis absoluta en un motor de cambio. "Si yo sobreviví a una bala, puedo con esto", afirmó Francina, invitando a las asistentes a identificar sus amenazas, resistir y usar las herramientas necesarias para que ningún problema logre quebrarlas, priorizando siempre su bienestar y salud mental.

De su lado, Juaris Moneró explicó el gran poder que tienen las redes sociales cuando se usan profesionalmente para crear proyectos y negocios exitosos, sostenibles y rentables. Bajo el lema: “Desde Hato Mayor se puede llegar al lugar del mundo que tú desees”, Moneró motivó a las jóvenes y mujeres presentes a comprender que su lugar de origen no determina su futuro, invitándolas a utilizar el celular como una herramienta productiva para construir su marca personal.

“El verdadero liderazgo aparece cuando hay incertidumbre y desafíos. Las mujeres han demostrado que, cuando surgen obstáculos, encuentran soluciones”, destacó la diputada Barceló durante su intervención, resaltando la "fuerza silenciosa" que transforma la sociedad.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos a mujeres que han dejado una huella imborrable tanto en la provincia como en todo el país a través del deporte. Por su disciplina, valentía y liderazgo constante, fueron distinguidas Yokasta Zorrilla, destacada ex selección nacional de baloncesto, y Lariza Díaz, inmortal del deporte dominicano

Este encuentro se suma a las iniciativas que la legisladora ha impulsado en la provincia, enfocadas en la capacitación técnica, el apoyo a emprendedores locales y programas de formación continua para generar oportunidades reales de progreso para toda la comunidad.

Al cierre, la legisladora enfatizó que "cuando reconocemos el valor de quienes trabajan por los demás, estamos fortaleciendo el futuro de todos", concluyendo que nadie avanza solo y que el fortalecimiento de las redes de apoyo es fundamental para multiplicar las posibilidades de crecimiento en la provincia.