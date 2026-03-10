COE mantiene 10 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que se mantiene 1 provincia en alerta amarilla y 10 en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se prevén incrementos nubosos importantes hacia provincias como Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, la zona montañosa de Peravia, el norte de Azua, Santiago sur, así como San Juan, Elías Piña e Independencia, donde se pronostican aguaceros moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes ocasionalmente.

En virtud de lo anterior, por las condiciones de humedad en el suelo, debido a las lluvias de los últimos (2) días y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y el Distrito Nacional.

Provincias en alerta

La entidad recordó además que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

El COE, descontinúa el nivel de alerta verde para las siguientes provincias: Samaná

Acueductos afectados

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), debido a las fuertes lluvias unos 20 acueductos fueron afectados y se encuentran fuera de servicio total, afectando unos 162,217 usuarios.

Mientras, que en Monte Plata la Defensa Civil que debido al aumento de cauce del Rio Mijo, quedó incomunicada la comunidad Hacienda Estrella. Además, debido al aumento de cauce del Rio Ozama quedaron incomunicadas las comunidades: Yamasá y Don Juan.

También debido aumento de cauce del Rio Ozama queda incomunicada la comunidad de La Guázuma.

Recomendaciones:

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472- 0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de

precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.