ManageEngine impulsa la Agenda Digital 2030 en el Big Tech Day de la OGTIC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ManageEngine, división de Zoho Corporation y proveedor global de soluciones de gestión de tecnologías de la información (TI) empresarial, participó en el Big Tech Day Series, una iniciativa estratégica de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) que conecta a las instituciones públicas con empresas tecnológicas líderes a nivel mundial para impulsar la transformación digital del Estado dominicano.

La compañía formó parte de esta jornada como empresa tecnológica global especializada en gestión de TI, con el objetivo de contribuir al avance de la Agenda Digital 2030 y fortalecer la modernización del sector público.

La serie Big Tech Day promueve alianzas estratégicas orientadas a modernizar la infraestructura estatal, robustecer la ciberseguridad y desarrollar capacidades técnicas en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), en coherencia con los lineamientos de la política nacional de transformación digital.

Durante el encuentro, el director general de la OGTIC, Edgar Batista, destacó: “La ciberseguridad y la resiliencia digital no son solo desafíos tecnológicos, sino compromisos institucionales. Fortalecer nuestras infraestructuras y garantizar la continuidad operativa es proteger la confianza ciudadana y la estabilidad del Estado en la era digital”.

El evento reafirmó la importancia de consolidar espacios de colaboración público-privada que permitan acelerar una transformación digital ética, segura y centrada en el ciudadano, posicionando a la República Dominicana como referente regional en innovación tecnológica.

Por su parte, Wilson Calderón, director técnico asociado de ManageEngine, expresó: “A través del Big Tech Day buscamos proporcionar a los líderes de TI y ciberseguridad las herramientas y capacidades necesarias para afrontar los retos de la inteligencia artificial, garantizando procesos más eficientes, auditables y preparados para el futuro. Nuestro compromiso es acompañar al país en la construcción de una infraestructura tecnológica moderna, resiliente y soberana”.

La agenda del evento incluyó temas clave, como:

Estrategias para construir organizaciones preparadas para la inteligencia artificial.

Gobernanza de dispositivos y automatización impulsada por IA.

Cumplimiento normativo y excelencia en la prestación de servicios de TI.

Mejora de la experiencia digital y optimización del rendimiento de la infraestructura mediante la observabilidad.

Ciberseguridad, cumplimiento y soberanía digital.

Esta agenda se lineó con una estrategia nacional orientada a reducir los tiempos de respuesta de los servicios públicos, optimizar la eficiencia operativa, priorizar el acceso a servicios gubernamentales desde dispositivos móviles y fortalecer la protección de los datos ciudadanos frente a las ciber amenazas.

Con esta iniciativa, la República Dominicana continúa consolidando su posición como un centro (hub) regional de innovación tecnológica, promoviendo no solo el consumo de tecnología, sino también su implementación estratégica, ética y eficiente.