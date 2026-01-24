Carnaval Bonao 2026 inicia este domingo con un desfile en camisetas

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

BONAO.- Con un desfile en camisetas de los integrantes de grupos carnavalescos por diferentes calles de la ciudad, iniciará este domingo 25 el Carnaval Bonao 2026, informó César Cerda, presidente de Cocabo.

El desfile comenzará desde la explanada frontal del local del Ayuntamiento Municipal, ubicado en la avenida Doctor Columna, a partir de las dos de la tarde, cuando el grueso de macaraos, comparsas, carrozas, grupos individuales y otros personajes alusivos a estas fiestas de carnavales desfilen por varias calles de la ciudad.

El desfile estará encabezado por la Reina del Carnaval, Elizabeth Plasencia, y Winston Bolívar Santos, Rey Macarao, así como por el presidente de estas actividades, César Cerda, y Eberto Núñez, alcalde municipal.

El desfile concluirá en el Parque Duarte, donde el artista urbano Lápiz Conciente pondrá el sabor y la alegría.

El personaje más llamativo del carnaval de Bonao es el “Macarao”, el cual tiene rostro animal y es la figura que cada año la población espera ver desfilar por las calles del pueblo.

«Ven a celebrar el carnaval con desfiles y conciertos en el Parque Duarte cada domingo de febrero. El desfile regional se celebrará el 9 de marzo», dijo César Cerda.

Bonao tiene un sinnúmero de grupos y comparsas que cada año renuevan su vestimenta, entre los que se cuentan Roba la Gallina, Los Indios (creados en honor al indio Bonao), Las Vacas, Los Embarraos (que llenan sus cuerpos desnudos de barro), Los Dragones, Los Leones (primer grupo carnavalesco del país), entre otros.

El Carnaval de Bonao 2026 inicia el último domingo de enero con el desfile en camisetas por las calles de Bonao y termina el 8 de marzo con el Desfile Regional, con la representación de las diferentes provincias que celebran el carnaval en el país.