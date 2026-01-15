Carnaval vegano cargado de artistas

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Con un adelanto de la música, los diablos cojuelos, la tradición cultural y la alegría que invadirá las calles de La Vega los domingos 1, 8, 15 y 22, y el viernes 27 de febrero, fue realizado la noche del lunes en un hotel de Santo Domingo el lanzamiento del Carnaval Vegano 2026.

Las esperadas salidas de los famosos y vistosos diablos cojuelos, cuentan con la organización del Grupo Medrano, la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE) y la Alcaldía de La Vega, y al final de cada domingo, como es costumbre, los conciertos con los más importantes artistas del momento, que reúnen a miles de personas.

Este año, Rosa Olga Medrano, presidenta del Grupo Medrano, adelantó una parte de la cartelera artística, al mencionar nombres como Toño Rosario, Raulín Rodríguez, Shadow Blow, Yiyo Sarante, Crazy Design, Rochy RD, Amenazzy, Omega y Ala Jazá, entre otros artistas que serán anunciados sobre la marcha.

La parte musical de la presentación oficial del Carnaval Vegano 2026 estuvo a cargo de Ebenezer Guerra y Musicólogo, bajo la conducción de la destacada presentadora de televisión Caroline Aquino.

Desde el inicio, el lanzamiento se vivió con gran emoción, con una muestra de los diablos cojuelos y la presentación oficial de uno de los grupos que formará parte del Carnaval este año, marcando el tono festivo de lo que se vivirá en olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega durante toda la temporada.

Durante la actividad, la alcaldesa del municipio de La Vega, Amparo Custodio, junto a Martín Duquela, presidente de UCAVE, resaltaron la importancia del Carnaval Vegano, como una de las expresiones culturales y artísticas más importantes del país, así como su impacto positivo en la identidad y el desarrollo de la región.

El evento llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Además, todas las salidas y desfiles de los grupos carnavaleros serán transmitidos a través de las emisoras Canal 105, Súper K, Radio La Vega y Radio Olímpica, con el respaldo de las demás estaciones del Grupo Medrano en todo el país.

El Carnaval Vegano 2026, las transmisiones y los conciertos, contarán con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.