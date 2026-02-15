Casa Brugal Gallery: Un nuevo destino de lujo en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Casa Brugal anuncia la apertura de Casa Brugal Gallery, un espacio exclusivo ubicado en el segundo nivel de BlueMall Santo Domingo, dedicado a la experiencia sensorial y a la comercialización de las expresiones más emblemáticas y elevadas de su portafolio.

Concebida como un punto de encuentro para conocedores, entusiastas y visitantes, Casa Brugal Gallery invita a sumergirse en la diversidad y la excelencia de expresiones de prestigio reunidas con maestría bajo un mismo techo.

La galería reúne verdaderas obras maestras del portafolio de la casa, entre ellas Andrés Brugal 2, Maestro Reserva, Colección Visionaria Edición 2, por citar algunos ejemplos excepcionales. Estos rones, que ocupan los sitiales más altos de nuestro portafolio, sólo se consiguen cuando se tiene el respaldo de un legado inigualable de conocimiento, arte y maestría.

En Casa Brugal Gallery también exhibimos con orgullo The Macallan, el whisky de malta más valioso del mundo, que al igual que Ron Brugal forma parte del portafolio de Edrington, el grupo escocés al que pertenecemos y que lidera el mundo de los destilados de lujo a nivel global. Además, la galería presenta otras marcas globales de gran prestigio y reconocimiento.

“Con una curaduría que combina lo mejor de Brugal con casas legendarias como The Macallan, Casa Brugal Gallery se presenta como un nuevo epicentro del lujo y la sofisticación en Santo Domingo”, expresó Mery Melo, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de Casa Brugal, durante la apertura del espacio.

El diseño de la galería trasciende la exhibición tradicional para convertirse en un entorno donde los visitantes pueden vivir experiencias de degustación, conocer las historias detrás de cada expresión y apreciar la maestría artesanal que distingue a cada marca. El portafolio disponible abarca desde rones dominicanos de alta gama hasta destilados de prestigio internacional, reflejando la visión global de Casa Brugal y su compromiso con la calidad y el tiempo como valor esencial.

Casa Brugal Gallery está abierta al público dentro del horario regular del centro comercial: de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y domingos y días feriados de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., ofreciendo tanto la posibilidad de adquirir productos como de participar en experiencias guiadas en un ambiente cuidadosamente diseñado.