Tu Casa RD sella su quinta participación en Fitur; fortalece e impulsa turismo inmobiliario de RD

Madrid, España. La inmobiliaria Tu Casa RD sella su quinta visita consecutiva a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los eventos más importantes para el turismo y la inversión internacional, con el fortalecimiento de su marca. Ya son cinco años seguidos creando alianzas estratégicas y posicionando a la República Dominicana como un destino sólido, confiable y altamente rentable para grandes inversionistas internacionales.

“Esta experiencia en Fitur ha sido una oportunidad clave para seguir conectando con fondos, desarrolladores y empresarios de distintos países, mostrando el crecimiento del sector inmobiliario dominicano, especialmente en el área turística, y reafirmando que nuestro país sigue despertando un enorme interés a nivel global”, expresó Wester Hernández, CEO de Tu Casa RD.

Hernández expresó su agradecimiento al Ministerio de Turismo por la invitación y el respaldo, al diputado Aníbal Díaz, y de manera muy especial al ministro David Collado por la cálida acogida en Madrid y por su visión de seguir impulsando la marca país y el desarrollo del turismo dominicano en escenarios internacionales.

Con estas visitas, Tu Casa RD reafirma su compromiso de seguir siendo un puente entre la inversión extranjera y las oportunidades reales que ofrece la República Dominicana, llevando al país cada vez más lejos, con trabajo, constancia y visión de futuro.