Caso del piloto en Guinea: así funciona la justicia cuando un dominicano es detenido fuera del país

Fabio Nicolás Espinal Núñez, piloto dominicano residente en Nueva Jersey, permanece arrestado en la República de Guinea desde el 28 de diciembre de 2025, acusado de ingresar ilegalmente al espacio aéreo durante una parada técnica.

Su situación plantea una pregunta clave: ¿qué ocurre jurídicamente cuando un dominicano es arrestado fuera del país?

Cuando un ciudadano dominicano es detenido en otro país, queda sujeto a las leyes y procedimientos del Estado donde ocurre la detención, según explica la abogada y consultora migratoria Nicole Rodríguez Feliz.

“En primer lugar, todo Dominicano en el extranjero queda sometido a las leyes y a la jurisdicción del Estado donde ocurre la detención, conforme al principio de soberanía territorial reconocido por el derecho internacional”.

Esto implica que la investigación, audiencias y eventual juicio se rigen por la normativa del país que procesa el caso, no por la ley dominicana.

Derechos que se mantienen

De acuerdo con Rodríguez, aunque la jurisdicción sea extranjera, los dominicanos conservan derechos fundamentales y garantías internacionales.

"Mantiene garantías universales como el debido proceso, el derecho a la defensa, a ser informado de los cargos y a un juicio conforme a la ley del país que ejerce jurisdicción", detalló la especialista.

Citó que la Constitución dominicana y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) reconocen, entre otros:

Que se notifique sin demora al consulado dominicano.

Comunicarse con autoridades consulares.

Recibir asistencia y orientación consular.

Función de la República Dominicana

La experta indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados y embajadas, no puede intervenir en decisiones judiciales ni sustituir la defensa, pero sí puede:

Verificar las condiciones de detención.

Velar por el respeto de los derechos humanos.

Servir como canal de comunicación con familiares.

“En síntesis, cuando un Dominicano es arrestado fuera del país, la justicia corresponde al Estado que lo procesa; la República Dominicana ejerce una función de protección consular destinada a garantizar el respeto de sus derechos fundamentales”, concluyó Rodríguez.