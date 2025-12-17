Celebran la Cumbre de Alianza “Juventud, Deberes y Derechos Humanos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junior Chamber International (JCI) República Dominicana realizó con éxito la Cumbre de Alianza “Juventud, Deberes y Derechos Humanos”, un espacio de diálogo y articulación institucional que reunió a líderes juveniles, miembros de la organización y aliados estratégicos, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Juniorismo, celebrado cada 11 de diciembre en el país.

El encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre el papel de la juventud en la construcción de una sociedad más justa, ética y participativa, promoviendo la acción colectiva frente a los principales desafíos sociales, políticos y económicos.

La mesa de diálogo contó con la participación de destacados panelistas: el excandidato vicepresidencial Joel Díaz, el presidente de CAESCO Miguel Otáñez, y el especialista en finanzas Wilfrido Moreno, quienes coincidieron en que la juventud dominicana no es solo el futuro, sino el presente del país, y debe asumir un rol protagónico para impulsar transformaciones sostenibles.

Durante sus intervenciones, los panelistas enfatizaron la importancia de pasar del análisis a la acción, abordando temas como institucionalidad, liderazgo ético, formación ciudadana, desarrollo económico y compromiso social. Señalaron que estos retos requieren jóvenes organizados, preparados y con vocación de servicio, capaces de incidir positivamente en sus comunidades y en la agenda nacional.

La moderación del panel estuvo a cargo de Jill de Sena, presidenta nacional de JCI en 2025, quien facilitó el intercambio de ideas y la participación activa de los asistentes.

Asimismo, la presidenta nacional JCI 2026, Patria Lapaix, destacó el valor de la unidad y la intención colectiva como motores del crecimiento institucional, agradeciendo el respaldo de los equipos nacionales y locales que hicieron posible la realización de la Cumbre.

El evento fue organizado por JCI Bonao, bajo la dirección de Sharina Núñez, quien resaltó que este tipo de encuentros fortalecen la cohesión interna y consolidan una JCI más articulada, activa y orientada al impacto social.

La Cumbre de Alianza contó con la presencia de pasados presidentes de JCI, senadores, miembros y líderes multisectoriales, reafirmando el compromiso de la organización con la formación de ciudadanos activos y responsables.