Celebrar sin excesos: claves saludables para cerrar el año y comenzar el próximo con buen pie

El final de año es sinónimo de celebraciones, encuentros familiares y mesas abundantes. Es una época que invita a compartir, disfrutar y sobretodo, agradecer.

Sin embargo, también representa un desafío para la salud, especialmente en personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemias. La buena noticia es que disfrutar las festividades y cuidar la salud no son objetivos opuestos.

Para quienes durante el año han logrado mantener hábitos saludables —mejor alimentación, mayor actividad física, control del peso o de sus parámetros metabólicos—, diciembre no debe verse como una “pausa total”, sino como una etapa de flexibilidad consciente. Mantener horarios de comida relativamente estables, priorizar proteínas y vegetales en cada comida, hidratarse adecuadamente y continuar con la actividad física, aunque sea en menor intensidad, son acciones simples que protegen lo ya ganado. No se trata de perfección, sino de consistencia.

En el caso del consumo de alimentos típicos de la temporada, la clave está en la porción y la frecuencia. Probar no significa excederse. Servirse una sola vez, comer despacio y reconocer las señales de saciedad ayuda a disfrutar sin excesos y sin culpa. Con el alcohol, la recomendación es clara: moderación, alternando con agua y evitando su consumo diario.

Los que no han podido implementar cambios durante el año, las festividades no deben convertirse en un terreno de abandono total. Aún en este contexto, es posible minimizar los daños colaterales. Algunas estrategias útiles incluyen evitar “picar” de forma continua, no saltarse comidas para luego compensar en exceso, caminar después de las comidas principales y priorizar el descanso nocturno. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto real en el control metabólico.

Diciembre también es una oportunidad para reflexionar. Más allá de lo que comemos, vale la pena preguntarnos cómo queremos iniciar el nuevo año. Llegar a enero con menor inflamación, mejor energía y sin sensación de culpa facilita retomar —o iniciar— cambios sostenibles.

Cuidar la salud en las festividades no es renunciar al disfrute, sino elegir conscientemente cómo disfrutar. Que el cierre de este año sea un acto de equilibrio y el inicio del próximo, un paso firme hacia una mejor calidad de vida.