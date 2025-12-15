En Navidad, una mesa abundante pero ligera

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

La Navidad es una época de alegría, celebración y, tradicionalmente, de abundancia en la mesa. Sin embargo, para muchas personas, esto se traduce en un aumento de peso y problemas digestivos debido al consumo excesivo de comidas ricas en grasas, azúcares y sal, y por el abuso de bebidas alcohólicas y azucaradas.

Es fundamental entender que la alimentación saludable no tiene por qué estar reñida con el espíritu navideño. Podemos disfrutar de los platillos típicos, como el cerdo asado, el pavo, la ensalada rusa o los postres tradicionales, pero con moderación y eligiendo opciones más inteligentes.

Una estrategia clave es el balance. No se trata de prohibir, sino de compensar. Si la cena principal será copiosa, las comidas previas y posteriores deben ser ligeras y ricas en fibra, como vegetales y frutas frescas. Al servir los platos, es recomendable controlar el tamaño de las porciones, priorizando las guarniciones más saludables (como una buena ración de ensalada verde o vegetales al vapor) sobre aquellas que sean más calóricas.

La hidratación juega un papel vital.

Beber suficiente agua no solo ayuda a la digestión, sino que también puede ayudar a distinguir la sed del hambre.

El alcohol y los refrescos son fuentes significativas de calorías vacías, por lo que es aconsejable alternarlos con agua.

La clave para una Navidad feliz y saludable es la planificación consciente de lo que comemos, permitiéndonos saborear cada momento sin caer en la culpa por el descontrol. Recordar que el enfoque de la Navidad es compartir, no solo comer, nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada durante estas celebraciones.