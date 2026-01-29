¡Celebremos el mes de la patria!

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Con vítores, exhibiciones de los diferentes símbolos patrios y manifestaciones de patriotismo nacional, inició el pasado lunes 26 el Mes de la Patria, con la conmemoración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez.

Y, aunque esta y el 27 de febrero, Día de la Independencia, son las efemérides patrias más recordadas, hay otras que se deben recordar, como los natalicios de Sánchez y Mella, así como el Día de la Bandera.

Juan Pablo Duarte y Díez

Nació en Santo Domingo el 26 de enero de 1813. El pasado lunes 26 se conmemoró el 213 aniversario de su nacimiento. Uno de los principales líderes en las luchas independentista de la República junto a los demás padres de la patria.

Francisco del Rosario Sánchez

Nació el 9 de marzoJuan Pablo Duarte y Díez. Nació en Santo Domingo el 26 de enero de 1813. El pasado lunes 26 se conmemoró el 213 aniversario de su nacimiento. Uno de los principales líderes en las luchas independentista de la República junto a los demás padres de la patria. de 1817 en

Ramón Matías Mella Castillo

Nació en Santo Domingo el 25 de febrero de 1817. Su reconocimiento más recordado, como partea del movimiento independentista, fue disparar el trabucazo la noche del 27 de febrero de 1844, en la Puerta de la Misericordia.

Día de la Bandera y de la Independencia Nacional

Ambas fechas coinciden cada 27 de febrero. Este día fue cuando por primera vez ondeó la insignia tricolor, Día de la Independencia