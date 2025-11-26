CEPM reconoce a hoteles por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Altagracia. – El Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) reunió a líderes del sector hotelero en su tradicional encuentro anual para celebrar la confianza y colaboración que durante más de tres décadas han impulsado el desarrollo de la principal demarcación turística de la República Dominicana.

Durante la actividad, la empresa reconoció a distintas cadenas hoteleras nacionales e internacionales por su compromiso con la sostenibilidad y la modernización de la Zona Este, a través de la integración de parques solares y estaciones de carga para movilidad eléctrica en sus operaciones, en alianza con CEPM.

Roberto Herrera director ejecutivo de la empresa manifiesta que esas colaboraciones fortalecen una operación turística más eficiente, innovadora y alineada con los estándares globales de sostenibilidad, reafirmando el liderazgo de la región en la transición hacia un futuro energético más limpio y en la construcción de un destino verdaderamente verde.

“Este encuentro nos recuerda el poder de una visión compartida y de una alianza que ha impulsado, por más de tres décadas, el desarrollo de esta región. Agradecemos profundamente la confianza del sector hotelero, cuyo compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia ha sido esencial para construir un destino vibrante, competitivo y admirado" precisó

Indicó que CEPM es, en gran medida, el resultado de esa relación estratégica y de largo plazo y que juntos siguen avanzando para consolidar un modelo energético moderno, resiliente y alineado con los desafíos globales de la transición energética.

Reveló que en esta edición, las empresas reconocidas fueron: Hotel Sunscape Coco Punta Cana, Hotel Eden Roc at Cap Cana, Hotel Breathless Punta Cana, Hotel Dreams Onyx Resort, Hotel Hyatt Ziva Cap Cana, The Westin Puntacana Resort & Club, Hotel Iberostar Hacienda Dominicus, Hotel Dreams Flora , Hotel Dreams Cap Cana Resort & Spa, Hotel Secrets Royal Beach Punta Cana y Tortuga Bay.

También Puntacana Resort & Club, Tracadero Beach Club & Holidays Rentals, Hotel Viva Dominicus Palace by Wyndham, Hotel Viva Resorts by Wyndham – Miches, Cana Bay Raquet Club, Hotel Ocean El Faro, Hotel Secrets Tides, Hotel Royalton Chic, Hotel Royalton Punta Cana y Splash, Central Romana Corporation.

Sostuvo que en conjunto, estos hoteles, a través de la instalación de parques solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos, podrán evitar la emisión de casi 80 mil toneladas de CO2 en los próximos 15 años.

“La sinergia que mantenemos con nuestros clientes hoteleros es el alma de la transformación que vive esta zona. Gracias a su compromiso con la energía limpia, estamos demostrando que es posible un modelo turístico más competitivo y responsable" señalo Roberto Herrera.

Asimismo el gerente general Oscar San Martín dijo que en CEPM están realizando importantes inversiones para seguir acompañando el crecimiento del turismo con innovación, tecnología y una infraestructura que garantice la confiabilidad del servicio.

El encuentro, celebrado en Evergo Connect, la primera electrolinera con energía 100 % renovable de América Latina y el Caribe, ubicada en Bávaro, reunió a líderes del sector turístico y energético en un ambiente de celebración y compromiso compartido.

Con la mirada puesta en 2026, CEPM reafirmó su papel como aliado estratégico del turismo en la zona este, promoviendo la sostenibilidad y contribuyendo activamente a la transición hacia un modelo energético libre de carbono.