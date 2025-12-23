Se filtra colaboración entre Omega, Ozuna y Ebedezer Guerra que sacude las redes sociales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Las redes sociales amanecieron muy activas con la filtración de una nueva colaboración entre Omega, Ozuna y Ebedezer Guerra, un junte que de inmediato encendió conversaciones, reproducciones y especulaciones entre fanáticos del merengue urbano y el reguetón.

A diferencia de otras filtraciones parciales, en esta ocasión no se trata de un fragmento, sino de la canción completa que se titularía “Obra de arte”, lo que ha incrementado el impacto y la expectativa en torno al tema, cuya procedencia oficial aún no ha sido confirmada por los artistas ni por sus equipos de trabajo.

Esta no sería la primera colaboración entre El Fuerte y El Negrito de Ojos Claros, ya que en el 2021 fusionaron sus estilos en el tema “Llegó la para”, una canción que se convirtió en súper éxito, logrando alta rotación radial, millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidando una fórmula ganadora entre el merengue urbano de Omega y la versatilidad internacional de Ozuna.

Esto vuelve a colocar sobre la mesa el interés por los cruces entre ritmos dominicanos y el sonido urbano global, en un momento donde las colaboraciones estratégicas marcan el pulso de la industria musical.

Mientras crece la expectativa sobre un posible lanzamiento oficial, lo cierto es que la química entre Omega y Ozuna ya probó su efectividad, y esta nueva canción apunta a convertirse en un gran éxito, incluso antes de ver la luz de manera formal.