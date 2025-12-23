¿Los hospitales están preparados para las festividades navideñas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, informó que los centros de la Red Pública de Servicios de Salud están preparados para garantizar la atención médica oportuna y continua a la población durante el operativo de Noche Buena y Navidad 2025 “Conciencia por la Vida”.

El doctor Mario Lama dispuso una serie de medidas dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante el incremento de demandas asistenciales que suelen presentarse durante las festividades.

El operativo inicia este martes 23 de diciembre de 2025 a las 2:00 de la tarde.

Entre las disposiciones, se instruyó a las direcciones regionales y hospitalarias a organizar el personal de manera que los servicios de emergencias permanezcan cubiertos las 24 horas del día, activar los planes y comités de Emergencias y Desastres, el plan de alta demanda asistencial y el plan de respuesta ante intoxicación por metanol.

Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS expresó que se estableció el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación sanitaria, la instalación de salas de situación en los Servicios Regionales de Salud y la garantía de asistencia de emergencia médica adecuada y oportuna en todo el territorio nacional.

Hospitales

También se dispuso reforzar la notificación y vigilancia epidemiológica mediante la plataforma SITREP, con el reporte oportuno de variables como intoxicaciones alcohólicas en adultos y menores, intoxicaciones alimentarias, accidentes de tránsito y muertes asociadas a estas causas, a fin de facilitar la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

De igual forma, Lara explicó que se instruyó a las direcciones hospitalarias a asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos, abastecimiento de agua y combustible, correcto funcionamiento de las plantas eléctricas, seguridad permanente en las áreas de emergencias y la adecuada limpieza de los espacios de atención.

La directora de Hospitales del SNS reiteró que todos los servicios de urgencias y emergencias estarán disponibles las 24 horas del día durante el período del operativo, igualmente que exhortó a la población a hacer un uso responsable de estos servicios, contribuyendo así a una respuesta más eficiente del sistema de salud durante las festividades.

Finalmente, al desear una feliz navidad a toda la población, el titular del SNS hizo un llamado a disfrutar las fiestas en armonía junto a familiares y seres queridos, ser prudentes con la ingesta de alimentos y bebidas; y especialmente, a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetando las leyes de tránsito.