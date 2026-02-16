Cobertura de emergencias médicas en el extranjero: qué cubre y qué no, según la embajada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió un comunicado donde señalaron las coberturas de emergencias médicas en el extranjero para los viajeros estadounidenses.

Según las recomendaciones del Departamento de Estado, esto es lo que necesitas considerar:

- Seguros domésticos: La mayoría de las pólizas de EE. UU. rara vez cubren gastos fuera del país sin una extensión específica.

- Medicare: Es importante recordar que Medicare no ofrece cobertura para gastos médicos realizados en el extranjero.

- Pagos inmediatos: A diferencia del sistema estadounidense, muchos hospitales internacionales exigen pago en efectivo por adelantado antes de brindar cualquier tipo de atención.

Uno de los mayores peligros financieros es la necesidad de un traslado de emergencia.

- Costo: Una evacuación médica hacia los Estados Unidos puede superar los US$50,000.

- Consecuencias: Viajar sin seguro de evacuación suele derivar en complicaciones logísticas graves y deudas profundas.

Antes de viajar, confirme con su aseguradora si los pagos se realizan directamente a los proveedores de salud en el extranjero o si deberá solicitar un reembolso posteriormente.

Para más información sobre emergencias médicas en el extranjero y programas de seguros internacionales, visite: travel.state.gov/en/international-travel/planning/guidance/insurance.html