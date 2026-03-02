Colegio Paraiso Infantil Freddy celebra su tradicional acto a la patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo del 182 aniversario de nuestra Independencia Nacional, el colegio Paraiso Infantil Freddy celebró su tradicional acto a la patria con un despliegue de actividades alusivas a nuestra dominicanidad.

El evento organizado por el personal docente y administrativo del centro educativo, contó con la participación de todos los estudiantes, quienes sorprendieron al público presente con sus espectaculares exposiciones sobre la historia dominicana, su diversidad gastronómica,su música, entre otras cosas.

“Con esa actividad queremos continuar transmitiendo valores culturales a nuestros alumnos y contribuir al desarrollo de su educación”, expresó Santa Graciano, directora del centro.

Los padres se mostraron felices y agradecidos por el excelente trabajo realizado por los estudiantes y el personal educativo.

A continuación imágenes:

