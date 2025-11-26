¿Qué se come en otros países durante Acción de Gracias? Tradiciones curiosas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La celebración de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en países como Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, otros países del mundo han desarrollado sus propias tradiciones para celebrar esta famosa festividad.

Uno de los países donde el Día de Acción de Gracias tiene mayor relevancia es Canadá, que lo celebra el segundo lunes de octubre. Su origen está relacionado con las primeras exploraciones europeas y con la gratitud por haber sobrevivido a viajes peligrosos y cosechas exitosas. La cena canadiense es muy similar a la estadounidense: pavo, puré de papa, salsa de arándanos y pastel de calabaza.

Otros países donde se celebra es Alemania, Suiza y Austria, con una festividad conocida como Erntedankfest o “Fiesta de la Cosecha”. Aunque no es un día festivo nacional, sí se llevan a cabo misas, procesiones y ferias agrícolas. A diferencia de Estados Unidos, el enfoque es más religioso y comunitario que familiar, aunque también se realizan comidas especiales.

A menudo se sirve un ave grande o un asado. Aunque el pavo está empezando a aparecer debido a la influencia americana, platos como el ganso o un asado de cerdo son opciones más tradicionales.

Se acompaña con rollos de carne de res rellenos (Rouladen) y col roja cocida, a menudo con manzana (Rotkohl).

Además, existen celebraciones similares en Japón, donde el Kinro Kansha no Hi (Día de Agradecimiento al Trabajo) honra el esfuerzo laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores.

Las familias suelen reunirse y disfrutar de sus platos favoritos o de temporada, que pueden incluir: Sushi, sashimi, ramen, tempura y nabe.