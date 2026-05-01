Concentrado de Té: Sus beneficios para la salud

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Un concentrado de té es una infusión extremadamente fuerte, elaborada con una alta proporción de hojas o bolsitas por cantidad de agua, diseñada para diluirse posteriormente con agua caliente, fría o leche. Permite preparar bebidas de forma rápida y consistente, ofreciendo un sabor intenso ideal para té helado, té chai, o cócteles.

Como los concentrados de té son más controlados que las elaboraciones de té, se pueden mezclar independientemente con muchas otras bebidas.

Estas bebidas son fuentes ricas en nutrientes, antioxidantes, antocianinas y flavonoides que combaten la inflamación, mejoran la salud cardiovascular y refuerzan el sistema inmunológico. Además, mejoran la salud de la piel, protegen contra el daño celular, ofrecen energía rápida y facilitan la digestión, siendo prácticos para el aporte de vitaminas.

Beneficios Principales de los Concentrados

Alta Concentración Nutricional: aportan gran cantidad de vitaminas (como la vitamina C) y minerales en menor volumen.

Efecto Antiinflamatorio y Antioxidante: Ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación crónica en el cuerpo gracias a compuestos como los carotenoides y son ideales para deportistas por su aporte de azúcares naturales de rápida absorción.

Receta

Concentrado de té chai casero

6 tazas de agua

8 bolsas de té negro

4 clavos de olor

1 ½ cucharita canela molida

¾ cucharita jengibre molido

½ cucharita cardamomo molido

¼ cucharita nuez moscada

1/8 cucharita pimienta negra o 10 granos de pimienta negra entera

2 cucharitas extracto de vainilla

2 cucharita azúcar mascabado o miel de abeja o al gusto

Preparación. Mezclar en una olla el agua, bolsitas de té negro (que es la base del té chai), canela molida, nuez moscada, jengibre molido, clavos de olor, cardamomo molido y granos de pimienta negra. Dejar que hierva a fuego alto, bajan el fuego, tapar la olla y dejar cocinar durante 50 minutos. Pasado el tiempo retirar las bolsitas de té, agregan azúcar mascabado y vainilla y dejar enfríar. Cuando esté frío pasar por un colador fino para quitar la pimienta y los clavos. Para preparar el té puedes hacerlo a tu gusto, ya sea por cada parte de concentrado agregas una parte de leche o por cada parte de concentrado agregas dos partes de leche. Todo depende de que tan fuerte te guste el té chai. Recuerda mezclar muy bien el pote de concentrado antes de servir.