Coopunión da primer picazo para construcción de moderno local en Tenares

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

TENARES. - Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal y la región nordeste del país, las autoridades de la Cooperativa de Ahorros y Créditos La Unión (Coopunión), dieron el primer picazo para lo que será la construcción un moderno local en este municipio.

Al dirigirse a los presentes, tanto la presidenta del Consejo de Administración como la Gerente General de dicha entidad, Ramona Gil y Yudelka Jiménez, manifestaron su entusiasmo por la obra que hoy se inicia, la cual vendría a dinamizar mucho más la economía de la provincia Hermanas Mirabal y la región nordeste.

Precisa Gil, que hoy más que nunca el sistema cooperativo nacional es un fiel referente de lo que es el desarrollo de los pueblos, basando dicho crecimiento en lo que es el fortalecimiento de las pequeñas y medianas economías de los diversos sectores productivos de la zona.

De su lado, Yudelka Jiménez entiende, que, con la construcción de este moderno local, la cooperativa La Unión, le da un claro mensaje a los diversos sectores productivos nacionales, de que el crecimiento de una entidad como esta, se debe a que tanto los diversos consejos como desde la gerencia que preside, así como los cientos de colaboradores, vienen haciendo un trabajo apegado a las normativas legales, pero sobre todo, atendiendo a las necesidades de cada uno de sus asociados.

En el acto, habló además el gerente de la sucursal de Coopunión, en Tenares, el señor Jorge Tavar, quien dijo, que este primer picazo simboliza mucho más que el inicio de una obra civil, ya que la misma representa la fe en el futuro de esta comunidad.

“Estamos aquí para decirles que nos quedamos, que crecemos con ustedes y que estamos listos para ofrecerles un espacio moderno, digno y eficiente, a la altura de lo que ustedes merecen. Como Gerente de esta sucursal, me llena de orgullo liderar este proceso. No estamos construyendo solo paredes y techos; estamos construyendo el puente hacia la prosperidad de cientos de familias y negocios”, dijo Tavar.

La bendición del primer picazo fue dada por el sacerdote perteneciente a la Parroquia San Antonio de Padua, de Tenares, reverendo José Juan.

Datos

La sucursal de Copounión en Tenares fue abierta en el mes de abril del 2009, y desde entonces su cartera de crédito y de nuevos asociados ha crecido, lo que ha posibilitado que hoy por hoy, la misma sea un fiel referente del crecimiento de sus acciones, lo que según Yudelka Jiménez se traduce en bienestar colectivo para la ciudad.