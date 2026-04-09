A un año de la tragedia del Jet Set, hermana de Rubby Pérez le rinde homenaje en emotivo video

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La diputada Lidia Pérez publicó un mensaje cargado de sentimiento en el que recordó a su hermano , Rubby Pérez (Robertico), al cumplirse un año de su fallecimiento en el desplome de la discoteca Jet Set.

“Robertico, tú me habrías buscado entre los escombros. Tú habrías luchado. Tú habrías dado la cara. Tú no me habrías olvidado”, escribió la legisladora, reafirmando que cada acto de memoria ha sido realizado “por amor, por lealtad, por familia, por honra”.

En su reflexión, Pérez destacó que el verdadero amor “no se esconde cuando duele, se queda, resiste y da la cara”, describiendo estos 365 días como un tiempo de lágrimas imprevistas, recuerdos constantes y la esperanza de recibir una llamada de su hermano.

El mensaje, acompañado de fotografías y publicado en su cuenta oficial, ha recibido miles de reacciones y comentarios de apoyo, reflejando la solidaridad de la ciudadanía ante el dolor de la familia y la memoria de las víctimas del desplome del Jet Set.