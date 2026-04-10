Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE. UU. Ante el conflicto bélico en el Medio Oriente, República Dominicana podría beneficiarse con la llegada de turistas que tenían previsto viajar a esa región y zonas aledañas. Así lo destacaron el ministro de Turismo, David Collado; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, y el CEO del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, quienes coincidieron en que la situación internacional podría limitar la disponibilidad de vuelos y hoteles en esos destinos, favoreciendo al país como alternativa vacacional.

Conflicto en Medio Oriente podría favorecer llegada de turistas a República Dominicana

Rainieri señaló que República Dominicana es un destino seguro y distante de la crisis, lo que la convierte en una opción atractiva para los viajeros. Indicó que, aunque los conflictos han provocado un aumento en los precios del combustible y podrían afectar la disponibilidad de vuelos en algunos países europeos, la coyuntura podría beneficiar al país.

“Lo positivo es que, gracias al esfuerzo del Ministerio de Turismo en los últimos cinco años para posicionar a República Dominicana como el principal destino de vacaciones en Centroamérica y el Caribe, cuando hay crisis en Medio Oriente o en el norte de África, los turistas buscan alternativas seguras. República Dominicana se convierte automáticamente en la opción número uno”, expresó al participar en el evento comercial RD-Tradeshow celebrado en Miami.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el país está preparado para recibir visitantes que decidan cambiar su ruta hacia República Dominicana, al señalar que existe disponibilidad de vuelos, habitaciones y capacidad hotelera para acoger una mayor demanda.

El presidente de Asonahores, consideró que la situación internacional representa una oportunidad para captar visitantes de alto poder adquisitivo que buscan destinos seguros y con servicios de calidad. Explicó que mercados afectados por conflictos han incrementado su interés en el país y destacó que aerolíneas locales y latinoamericanas mantienen operaciones estables gracias a acuerdos internacionales.

Asimismo, el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Andrés Marranzini señaló que la coyuntura internacional genera oportunidades para el turismo dominicano, debido a que destinos cercanos a conflictos bélicos o con limitaciones para recibir turistas impulsan la búsqueda de alternativas seguras.

Indicó que República Dominicana se posiciona como una opción atractiva para viajeros que buscan estabilidad, conectividad aérea y una oferta hotelera consolidada.

Rainieri agregó que, pese a los beneficios potenciales para el turismo, el alza en los precios del petróleo representa un reto para las aerolíneas, lo que podría impactar los costos operativos del sector aéreo. No obstante, sostuvo que el país proyecta un verano favorable impulsado por la demanda internacional y su posicionamiento como destino seguro.