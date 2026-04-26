¿Cuántos idiomas existen y cuáles son los más hablados?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un idioma es un sistema de comunicación con reglas propias y con escritura, que permite a un grupo de personas compartir ideas, cultura y conocimiento. Sin los idiomas, la interacción humana tal como la conocemos no sería posible.

En la actualidad, existen alrededor de 7,170 idiomas en el mundo, de acuerdo con Ethnologue, aunque esta cifra cambia constantemente. Esto se debe a que las lenguas están en evolución permanente: nacen, se transforman y, en muchos casos, desaparecen.

De hecho, el organismo advierte que cerca del 44 % de las lenguas están en peligro de extinción, muchas de ellas con menos de mil hablantes.

En contraste, solo un pequeño grupo de idiomas concentra a gran parte de la población mundial. Las 20 lenguas más habladas representan la lengua materna de más de 3,700 millones de personas, casi la mitad del planeta, pese a que equivalen a apenas el 0.3 % del total de idiomas.

A continuación, los idiomas más hablados del mundo según Ethnologue: