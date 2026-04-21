La música que marcó diferentes generaciones, ¿Con cuál te identificas?

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La música no es solo sonido; es una cápsula del tiempo. Cada generación ha tenido un ritmo, un mensaje y un ícono que definió sus años de juventud, sus rebeldías y sus amores.

Desde los vinilos de los 60 hasta el streaming infinito de hoy, la música sigue siendo el hilo conductor de nuestra identidad.

A continuación, veamos cuales han sido los géneros musicales más populares a nivel mundial de cada década:

Años 30: Jazz

En los años 30, el Jazz era el fenómeno cultural dominante que ayudó a las personas a sobrellevar la Gran Depresión.

Esta década se conoce como la "Era del Swing", marcando el punto máximo de popularidad del jazz en la historia de los Estados Unidos y su expansión global.

Sus mayores exponentes fueron Louis Armstrong y Duke Ellington.

Años 40: Crooners

Fue la era donde el músico de orquesta cedió el protagonismo al solista estrella, dando paso al fenómeno de los Crooners.

Frank Sinatra fue su máximo exponente, acompañado de Ella Fitzgerald y Bing Crosby.

Años 50: Rock and Roll

Si los años 30 fueron de baile orquestal y los 40 de voces íntimas, los años 50 fueron una explosión de rebeldía. Fue la década en la que nació el Rock and Roll, un género que no solo cambió la música, sino que inventó el concepto de "cultura juvenil".

El cantante Elvis Presley fue un fenómeno de masas durante la década, con su incomparable estilo. Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis también fueron importantes exponentes.

Años 60: Pop Rock

Si los 50 fueron el Big Bang, los años 60 fueron la expansión total del universo musical. Fue la década donde el rock dejó de ser un género "peligroso" de bar para convertirse en una forma de arte compleja, política y psicodélica.

The Beatles y The Rolling Stones conquistaron el mundo durante este periodo.

Años 70: Heavy Metal

Los años 70 fueron la resaca oscura, pesada y técnica. Fue la década de los excesos, donde el sonido se volvió más denso, los amplificadores más grandes y los escenarios se llenaron de humo y misticismo. Aquí nació el Heavy Metal.

Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, David Bowie, Pink Floyd lideraron el movimiento metal.

Años 80: Pop

Los años 80 fueron una explosión de neón, sintetizadores y ambición visual. Fue la década en la que nació MTV, transformando la música en algo que no solo se escuchaba, sino que se consumía por los ojos.

Michael Jackson y Madonna fueron coronados como el "Rey" y la "Reina" del pop respectivamente.

Años 90: Hip Hop

Los años 90 fueron la década de la realidad sin filtros. El Hip Hop vivía su "Era Dorada", pasando de ser un movimiento callejero a convertirse en el lenguaje cultural y económico más influyente del planeta.

N.W.A., Dr. Dre, The Notorious B.I.G, Snoop Dogg y 2Pac representaron el genero.

Años 2000: Reggaeton

Los años 2000 fueron la década del perreo y la globalización urbana. Fue el momento en que un ritmo nacido en los barrios de Puerto Rico rompió las barreras del idioma y se instaló en las discotecas de todo el planeta.

DJ Playero, Vico C, Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón lideraron el movimiento.

Años 2010: Trap

Los años 2010 fueron la década del Streaming y el Trap. Fue el período donde los géneros se mezclaron tanto que las fronteras desaparecieron.

Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna, Drake, Migos, Travis Scott y Future dominaron las ventas.