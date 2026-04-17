Las cuatro dimensiones de la libertad corporal con lipoescultura

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«Con la técnica LipoSculpt 4D no sólo remodelo las estructuras musculares con las que se obtienen la belleza estética y el dinamismo natural de nuestro aspecto exterior, sino que ofrezco a mis pacientes una nueva vida en un cuerpo con el que se sentirán plenamente identificados», asegura la Dra. Cristina Brasó Vicen, cirujana plástica de la Institución Gournay.

De hecho, para la Dra. Cristina Brasó «la inmensa mayoría de hombres, mujeres y personas transgénero pueden practicarse, si así lo quieren o lo necesitan, una lipoescultura corporal de masculinización o feminización con el fin de sentirse bien consigo mismos o dejar atrás, si es el caso, la disforia de género».

Con más de 7.000 intervenciones quirúrgicas a sus espaldas, unido a su innovación constante en todo tipo de técnicas y aplicaciones tecnológicas, la Dra. Brasó y su equipo garantizan sacar a la luz «nuestra mejor versión física» para afrontar sin limitaciones nuestras relaciones personales, familiares, sociales y profesionales.

Aún así, el resultado de una LipoSculpt 4D no será igual para todos y todas.

«En hombres destacaremos la constitución atlética potenciando los grupos musculares, a diferencia de la mujer, donde buscaremos las sutilezas de las curvas y un aspecto femenino armonizado. Los pacientes transgénero necesitarán una masculinización total de su cuerpo, incluida la mastectomía», informa.

La Dra. Brasó visualiza todos los rasgos que diferencian el sistema músculo esquelético de los hombres y las mujeres para mejorarlos caso a caso.

«El objetivo siempre será un cuerpo bonito y natural que les guste a ell@s y pueda mantenerse en el tiempo, evidentemente con hábitos de vida saludables, con una dieta equilibrada y ejercicio adaptado permanente», señala.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Dra. Cristina Brasó fue pionera en España empleando la lipoescultura de alta definición con tecnología VASER Lipo y es un referente en remodelación corporal avanzada, cirugía de mama compleja y cirugía transgénero.

La Dra. Brasó ha desarrollado su propia técnica, LipoSculpt 4D, que integra, además, un enfoque sistemático en bloqueos nerviosos (Ugraft), procedimiento que permite minimizar el dolor postoperatorio y acelerar la recuperación del paciente.

También, es autora de una técnica de mastectomía ultrasónica con masculinización torácica mediante lipofilling pectoral en pacientes trans: permite una mayor precisión quirúrgica, menor trauma tisular y una optimización del contorno torácico sin cicatrices visibles.

Su formación en cirugía plástica se completó siendo MIR de esta especialidad médica en el Hospital Universitari de Bellvitge, pero también en Bogotá con el Dr. Alfredo Hoyos realizando técnicas VASER Full Immersion High Definition Lipo; y en Madrid, superando con éxito cursos muy exisgente en Body Contouring y cirugía de mama avanzada.

El periodista de EFEsalud, Gregorio del Rosario, entrevistó a la Dra. Cristina Brasó Vicen a las puertas del recinto del Monasterio de Sant Cugat en Barcelona, antigua abadía de la orden benedictina, uno de los mejores exponentes del arte medieval en Cataluña. Destaca por su impresionante claustro románico, la fachada gótica de la iglesia y su rosetón multicolor, inspirado en Catedral de Notre-Dame de París: la transición del románico al gótico nos habla de armonía en las formas y coherencia estética… A continuación nos trasladamos a su clínica, de la que es fundadora y directora. Imágenes de la entrevista por Maria Galià Rodríguez.

Dra. Cristina Brasó, ¿qué es la belleza en las personas?

La belleza física va mucho más allá de la perfección: debemos mostrar nuestros rasgos naturales buscando siempre la armonía de nuestro ser con nuestro sentir, sin parecernos a otras personas. No podemos perder los ideales ni nuestra identidad.

¿Y se puede remodelar el cuerpo humano para hacer coincidir el sentimiento interior con su imagen exterior?

Sí, en muchísimos casos, pero existen hándicaps que condicionan los cambios en mayor o menor medida. Los pacientes tienen que demostrar buenos hábitos de vida, mantener un normopeso adecuado y tener una calidad de piel aceptable junto a una buena masa muscular.

Siempre pienso que la cirugía plástica, en este caso la cirugía de remodelado corporal, no es un fin, sino el principio de una nueva vida: si l@s pacientes consiguen un cuerpo con el que se van a sentir a gusto, después lo tendrán que mantener.

Mi experiencia me dice que es un propósito que no les costará conseguir, puesto que la cirugía de remodelación les aporta una gran felicidad.

¿A grandes rasgos, cómo son estos pacientes que van a su consulta?

Mujeres menopáusicas o que sufren las consecuencias físicas de un embarazo, con la musculatura abdominal deshecha y la piel descolgada. La lactancia habrá condicionado, a su vez, la turgencia de los pechos y necesitarán un remodelación total en una cirugía completa.

Y hombres con mucho sobrepeso, especialmente en la zona pectoral, abdominal y lumbar. Primero tendrán que adelgazar y después pasar al remodelado corporal.

Como tengo muy bien informados a los pacientes, más del 90 % ya son aptos para la cirugía cuando llegan a mi consulta.

PezónFuente externa

Doctora Brasó, las puertas de su clínica están abiertas para masculinizar o feminizar a personas que no se identifican con su género biológico… ¿Cómo funciona la técnica LipoSculpt 4D?

La lipoescutura en cuatro dimensiones ha sido y es una gran revolución en la cirugía plástica porque muchos pacientes vienen buscando masculinizar o quitar sus mamas al no sentirse identificados con su sexo femenino, como es lógico.

Con la LipoSculpt 4D he podido llegar muchísimos más allá de lo que era previsible: no sólo invisibilizo sus mamas, incluso sin que se perciban las cicatrices cuando puedo aplicar tecnología ultrasónica, sino que además inyecto grasa en sus pectorales para que salgan del quirófano con pechos masculinos, de aspecto atlético.

Mis pacientes buscan siempre el mejor resultado posible, evitando que se muestren cicatrices, sobre todo en el tórax, un rastro que les recuerda su disforia de género.

Además, si aplicamos las técnicas de lipoescultura a todo el cuerpo, podemos quitar las caderas femeninas, marcar abdominales y dejar un aspecto muy muy masculino en toda la silueta corporal, no sólo por haber realizado una mastectomía.

¿Y por qué prácticamente no se siente dolor postoperatorio empleando su técnica de lipoescultura?

En mi clínica utilizamos los bloqueos nerviosos. El equipo de anestesistas, una vez el paciente está dormido en la camilla del quirófano, realiza diversas ecografías de alta resolución en los diferentes grupos musculares a tratar para localizar los nervios periféricos, que son los que envían la señal del dolor al cerebro.

A continuación, inyectan al paciente una combinación de medicamentos, entre ellos un anestésico local de larga duración, que se aplica en el recorrido de estos nervios, permitiendo dos grandes ventajas:

Durante el proceso quirúrgico, en zonas corporales en las que yo estoy trabajando, no se produce sensación de dolor y de esta manera no tenemos que utilizar dosis elevadas de mórficos en vena y otra serie de medicaciones.

Esto hace que sea una anestesia mucho más segura y que al despertar tenga menor riesgo de sentir náuseas, vómitos o mareos.

Y en el postoperatorio, los pacientes sentirán muy poquito dolor, quizás el 20 % de lo que sentirían por una cirugía de este nivel de alta complejidad, donde se tocan muchas zonas corporales en un solo acto quirúrgico.

¿Y qué estudios o pruebas diagnósticas se necesitan para llevar a cabo esta cirugía plástica LipoSculpt 4D?

Primero es fundamental contar con un buen historial clínico, pero no es necesario, en principio, realizar ninguna prueba específica por el carácter especial de la cirugía, más allá de las pertinentes mamografías y resonancias magnéticas.

Previamente, muchos de los pacientes se están hormonando, otros todavía no, pero la gran mayoría se están hormonando y están haciendo un seguimiento de su tránsito al cambio de género.

La cirugía transgénero sería un último paso, no el primero. Antes se habrán cambiado el nombre e intentan vivir acorde a sus sentimientos, ocultando todo aquello que les identifique con su sexo biológico. Ellos necesitan esta cirugía para sentirse bien el resto de su vida.

Doctora, ¿Qué áreas del abdomen o del resto del cuerpo se operan en la masculinización?

En una masculinización corporal total se aborda la mastectomía con masculinización pectoral, los músculos abdominales y oblicuos, los brazos, hombros y espalda. También se pueden reducir los glúteos feminizados, las caderas y rectificar toda la zona del tronco.

¿La mastectomía suena como muy fuerte para una mujer?

Sí, para un paciente trans también es muy fuerte, pero en el sentido positivo -sonríe-, puesto que estos pacientes sufren una disforia brutal al verse mamas femeninas cuando ellos realmente sólo se identifican como hombres.

Por este motivo hay que hacer la mastectomía, pero una mastectomía estética: al añadir un tratamiento ultrasónico se dejará una cicatriz mínima si lo permite el tamaño de sus mamas. El resultado será espectacular al completar la cirugía con una masculinización pectoral.

En cambio, si el paciente tiene unas mamas muy muy grandes las cicatrices, que seguirán la anatomía natural del pecho, se ocultarán en la parte inferior de los músculos pectorales, a los que habremos proporcionado un nuevo volumen inyectando grasa corporal.

Además, se hace un injerto de la areola en la zona superior para mantener estructuralmente la imagen de un tórax masculino, con unas areolas pequeñitas situadas un poquito más separadas que en las mujeres, que es anatómicamente normal en un hombre.

¿Una areola y un pezón se identifican por igual en el hombre y la mujer?

Los pacientes trans quieren tener un tórax como un hombre cisgénero, cuya identidad concuerda con su sexo masculino: las areolas ser pequeñitas y planitas, no quieren relieves, sin proyecciones ni grandes tamaños.

Entonces, doctora Brasó, ¿la mastectomía les devuelve la autoestima y la confianza en el presente y en el futuro?

Evidentemente… La mastectomía es una cirugía que va mucho más allá de la estética. No estamos hablando de estética, estamos hablando de su identidad personal y de sus relaciones con el resto del mundo.

Ellos necesitan verse como quieren verse y a partir de ahí funcionan todas las relaciones sociales, las amistades, las relaciones personales y profesionales. Es una gran intervención y creo que es imprescindible que si ellos necesitan hacérsela, se la realicen.

¡Cuántas veces he ido a darles el alta y al quitarles el vendaje han llorado de emoción… Se me pone la piel de gallina sólo al recordarlo!

Estos pacientes son mis preferidos al poder ayudarles sobremanera. Y pienso que es una gran labor social, en la que yo aporto mi granito de arena.

¿Y este pecho masculinizado previene el cáncer de mama?

Claro, cuando hacemos una mastectomía se extrae más del 95% del tejido mamario y el riesgo de padecer un cáncer de mama se minimiza casi al cero por ciento.

¿Y en qué consiste el lipofilling o lipotransferencia?

El lipofilling es una parte de la lipoescultura en cuatro dimensiones en la que cierta cantidad de la grasa que extraemos del paciente, emulsionada previamente con ultrasonido, se purifica y reinyecta en los grupos musculares que forman el objetivo de la cirugía.

En hombres o en pacientes trans que queremos masculinizar ensalzamos y aumentamos el tamaño de los diferentes músculos corporales.

En mujeres se puede utilizar para hacer un aumento de mamas y de glúteos sin necesidad de utilizar implantes.

Doctora, ¿si hablamos de Ugraft?

El Ugraft es una técnica de ultimísima generación en lipoescultura y remodelado corporal: empleamos la ecografía intraoperatoria para visualizar pequeños grupos musculares, como el «six pack» o tableta de chocolate (apariencia segmentada del músculo recto abdominal), el músculo trapecio, el tríceps o el dorsal.

Por ejemplo, mediante la imagen ecográfica localizas el vientre muscular (zona central y más prominente de los músculos, donde se localizan sus fibras )y con la agujita inyectas la grasa en la zona exacta, con total precisión.

¿Y cómo se utiliza esta grasa autóloga?

Depende de la cantidad de grasa corporal que extraigas del paciente. A veces tienes que repartirla porque esta persona está en su normopeso y no tienen mucha grasa disponible. Tienes que ser muy preciso para ver dónde vas a inyectar esa grasa, para conseguir un aspecto natural y armónico en todo el cuerpo.

A veces sobra grasa y evidentemente no empleas este sobrante. Colocas la cantidad de grasa que necesitas, siempre buscando esa armonía y naturalidad condicionada por la cuarta dimensión: el dinamismo del movimiento músculo esquelético.

Grasa autólogaFuente externa

Dra. Cristina Brasó, ¿es usted como una escultora?

Viene siendo algo así; más o menos soy una escultura del cuerpo humano. La diferencia se observa en que en una escultura, si se realiza con piedra o barro, siempre tendrá la misma estructura con igual consistencia.

En cambio, en el cuerpo,nos condicionan otros factores a tener en cuenta, como la la elasticidad de la piel, si es más fina o más gruesa en mujeres y hombres, respectivamente, la manera en la que se reducirá esta piel al extraer la grasa o cómo es la base muscular de cada paciente.

Aquí entra en juego toda mi experiencia y mi sentido artístico para saber hasta dónde puedo llegar en cada caso, sin olvidar que no puedes hacer lo mismo a todo el mundo para que su cuerpo quede bien en función de las expectativas planteadas.

¿Y cuándo se alcanza ese resultado final, ese momento tan deseado por l@s pacientes?

Cuando quitamos los vendajes y la faja compresora correspondiente… Y contemplamos el cambio radical que muestra el cuerpo del paciente.

En esos instantes se mezclan la euforia y el estado de «shock» porque no acaban de entender la transformación absoluta de su estructura corporal.

El resultado definitivo, tras la recuperación postoperatoria, suele ser a partir de los tres meses, cuando desaparece la inflamación y se recupera la normalidad. Hay pacientes que van más rápido y otros que van un poquito más lentos, pero el cambio radical se produce en el quirófano.

Doctora Brasó, cambiar la identidad de género en una pintura o en una escultura es muy fácil, depende de la maestría y la intencionalidad del artista. ¿Qué dificultad entraña para una cirujana plástica como usted?

Yo tengo que hacer lo que el paciente desea y aquello con lo que se sentirá a gusto… Nunca haré lo que me guste a mí, ya que cada paciente busca su resultado final.

Lo primero es entender sus objetivos y a continuación decido cuáles son las posibilidades reales dependiendo de su anatomía, su piel, su musculatura, etc… Si nos ponemos de acuerdo realizamos la cirugía sin incurrir en riesgos innecesario. Mejor un no a tiempo que un disgusto.

¿Y cómo se ven los pacientes delante del espejo antes y después?

Si han venido a mi clínica es porque no se ven bien… Y después de la cirugía suelen estar muy agradecidos. Yo siempre digo que esta cirugía no es el final de un proceso, sino que es el principio de una nueva vida.

L@s pacientes pasan a estar muy motivados y no tienen dificultades para mantener esos resultados con hábitos de vida saludables, ya sea con una alimentación sana y equilibrada como realizando ejercicio físico sin tener que recurrir a excesos en la dieta o en el gimnasio.

¿Y esta nueva imagen corporal que ha conseguido para ellos y ellas es comparable a una obra de arte?

Pienso que sí, que es comparable. La diferencia está a nivel del modelado. Cada paciente es un reto y tengo que buscar y encontrar lo mejor de lo mejor en cada situación… ¡Y me encantan los retos!,

CirujanoFuente externa

Doctora Cristina Brasó, su fama ha recorrido el mundo entero, ¿cuántos pacientes llegan desde el extranjero?

La verdad es que no los tengo contabilizados, pero a nivel mundial son muy pocos los especialistas que hacen este tipo de cirugías plásticas de lipoescultura corporal. En ocasiones, es mayor la proporción de pacientes extranjeros que acuden a mi clínica buscando mis resultados.

Doctora Brasó, usted es cirujana de la Institución Gournay, cuyo principal objetivo es transferir conocimientos y experiencia al resto de cirujanas y cirujanos plásticos, ¿que le gustaría enseñar a sus colegas después de 7.000 operaciones de cirugía plástica?

Siempre intento enseñar lo mejor de mí profesión a los demás a pesar que mi curva de aprendizaje hyaa sido muy prolongada.

Para transmitir mis conocimientos con el fin de ayudar a otr@s cirujan@s tendré que conseguir acortar al máximo esa curva aprendizaje, basada en más de veinte años de experiencia y más 7.000 operaciones quirúrgicas.

¡Siete mil cirugías son muchas, doctora!

Sí, es que ya tengo una edad…

Precisamente, le voy a preguntar por su propia imagen estética, ¿cómo cuida usted su belleza personal?

Yo no soy de hacerme muchos retoques estéticos, la verdad. Pero me gusta y necesito mantenerme en forma, puesto que soy una persona muy activa, más aún por las exigencias físicas intensas que requieren las cirugías plásticas en el quirófano.

A la vez, mi dieta es equilibrada, tengo una vida sana y, evidentemente, me hago alguna cosita facial y corporal para ser y estar muy natural, sin perder mis esencias y mis ideales.

Dra. Cristina Brasó, ¿puede enviar un mensaje a todas las personas que necesitan o quieren cambiar su imagen mediante una lipoescultura?

«Si eres una persona que no está a gusto con su cuerpo por cosas que te suceden en la vida, por la menopausia, por el embarazo, porque te matas a eliminar calorías y grasas en el gimnasio y te desesperas con las dietas… O si no te sientes identificado con tu cuerpo y quieres conseguir la mejor versión de ti, quizás la LipoSculpt 4D te puede ayudar», concluye la Dra. Brasó, también cirujana adjunta en el Hospital General de Cataluña.