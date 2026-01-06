DASAC brinda asistencia oportuna a familias afectadas por las lluvias en Puerto Plata

Publicado por Javier HerreraHoy Creado: Actualizado:

Atendiendo el interés del presidente de la República, Luis Abinader Corona, el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona, fueron desplegadas las cocinas móviles de la institución para brindar asistencia alimentaria con alimentos cocidos a cientos de familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Puerto Plata.

Ateniendo al protocolo establecido para estos casos, las cocinas móviles iniciaron este lunes, desde tempranas horas de la mañana un operativo de distribución de raciones alimenticias cocidas en distintos sectores del municipio San Felipe de Puerto Plata, así como en otros puntos de la provincia, que fue respaldado por la Gobernadora Provincial, Claritza Rochtte y coordinado por el subdirector de DASAC en la zona, Francisco García.

Además de la entrega de raciones de comida caliente en los sectores afectados, también reciben asistencia alimentaria todo el personal de socorro que trabaja en las labores de traslado y poner a salvo a las familias afectadas y cuyas casas han sido inundadas por los torrenciales aguaceros.

Edgar Augusto Féliz Arbona, declaró que lo primero es asegurar la alimentación de las personas que no tienen donde cocinar porque sus utensilios y enseres han sido dañados por el agua, esa es la primera parte del protocolo.

“Nosotros lo primero que hacemos en caso como este es asegurar la alimentación de los afectados, llevando comida caliente a donde quiera que se encuentren, luego nuestro equipo hace un levantamiento para determinar los daños a las viviendas y a los enseres del hogar”, explicó.

Dijo que se debe esperar que bajen las aguas para cuantificar los daños y poder brindar la asistencia necesaria a cada una de las familias afectadas con estas lluvias.

“Nosotros debemos esperar que las aguas bajen y los suelos sequen para que los técnicos de DASAC hagan el levantamiento y si fuere necesario, entonces socorrer a los afectados de acuerdo con los daños sufridos”, detalló.

El funcionario reveló que en las próximas horas otras cocinas móviles estarán llegando a Puerto Plata para asistir en otros sectores que también han sido impactados por las lluvias para continuar ampliando la asistencia.

“Es interés de nuestro presidente, Luis Abinader Corona, que se ha mantenido dándole seguimiento de cerca a esta lamentable situación y con quien he conversado varias veces para informarles de las acciones llevada a cabo por la DASAC, que se les brinde asistencia de manera inmediata, que se proteja la vida de cada uno de los miembros de esas familias y que se sientan acompañados por un Gobierno que vela por el bienestar de su gente”, enfatizó.

El director de DASAC, señaló que, a través de la Gobernación Provincial y el subdirector, Francisco García, se realiza un levantamiento para identificar y cuantificar a las personas afectadas en toda la provincia de Puerto Plata, a fin de continuar brindando respuestas oportunas a las familias damnificadas.