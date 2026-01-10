Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Descubre los tipos de jeans y cómo elegir el que favorece tu figura

El jeans es una de las prendas más democráticas del guardarropa contemporáneo. Nació como ropa de trabajo, atravesó revoluciones culturales y hoy se consolida como un lenguaje universal de estilo. Sin embargo, no todos los jeans comunican lo mismo ni favorecen de igual manera a cada cuerpo. Conocer sus tipos, nombres y cortes no es una cuestión de moda pasajera, sino de imagen personal, proporción y autoestima.

La asesora de imagen francesa Christine Lavedan sostiene que “vestirse bien no es seguir tendencias, sino comprender la arquitectura del cuerpo y acompañarla”. En el caso del denim, esta premisa cobra especial relevancia.

1. Skinny

Definición: Ajustado desde la cintura hasta el tobillo.

Origen: Popularizado a partir de los años 2000 con el auge del street style.

Ideal para:

  • Cuerpos rectangulares y esbeltos.
  • Siluetas tipo reloj de arena que buscan remarcar curvas.
  • Cómo llevarlo:
  • La especialista en imagen Carla Goyeneche recomienda equilibrarlo con prendas superiores más estructuradas o voluminosas. En cuerpos con caderas pronunciadas, combinarlo con calzado oscuro y tops largos estiliza la figura.

2. Slim

Definición: Entallado, pero menos ajustado que el skinny.

Característica clave: Aporta definición sin marcar en exceso.

Ideal para:

  • Siluetas proporcionadas.
  • Personas que buscan elegancia sin rigidez.
  • Cómo llevarlo:
  • Según Tim Gunn, exmentor de Project Runway, el slim es el jean más versátil: funciona tanto en contextos laborales informales como en salidas sociales, especialmente cuando se combina con camisas fluidas o blazers.

3. Recto (Straight)

Definición: Corte uniforme desde la cadera hasta el tobillo.

Clásico atemporal.

Ideal para:

  • Todos los tipos de cuerpo.
  • Especialmente recomendado para siluetas con caderas anchas.
  • Cómo llevarlo:
  • La consultora Patricia Mazzoni destaca que el jean recto “neutraliza visualmente” y genera equilibrio. En mujeres de baja estatura, se sugiere usarlo con calzado de punta fina o plataforma.

4. Bootcut

Definición: Ajustado en muslos y ligeramente acampanado desde la rodilla.

Origen: Inspirado en la moda de los años 70.

Ideal para:

  • Cuerpos tipo triángulo (caderas más anchas que hombros).
  • Personas que desean estilizar piernas.
  • Cómo llevarlo:
  • Combinarlo con tacones o botas genera un efecto de alargamiento. La autora Anushka Rees señala que este corte “crea una línea visual continua que armoniza la silueta”.

5. Wide leg

Definición: Pierna ancha desde la cadera.

Tendencia con base retro.

Ideal para:

  • Cuerpos altos.
  • Siluetas rectangulares que buscan volumen.
  • Cómo llevarlo:
  • Funciona mejor con prendas superiores ajustadas. Según Inès de La Fressange, el secreto está en marcar la cintura para evitar perder proporción.

6. Mom jeans

Definición: Tiro alto, corte relajado, inspirado en los años 80 y 90.

Característica: Cómodo y urbano.

Ideal para:

  • Cuerpos reloj de arena y rectangulares.
  • Quienes buscan comodidad sin perder estilo.
  • Cómo llevarlo:
  • La estilista Alison Bornstein recomienda doblar levemente el ruedo y acompañar con calzado minimalista para un look actual y equilibrado.

Más allá del cuerpo: identidad y coherencia

Elegir un jean adecuado no implica esconder el cuerpo, sino acompañarlo con intención. Como señala la psicóloga y asesora de imagen María Pía Molinari, “la ropa no transforma el cuerpo, transforma la percepción que tenemos de él”.

El denim correcto puede potenciar la postura, reforzar la seguridad personal y comunicar coherencia entre lo que somos y lo que mostramos. En tiempos donde la moda tiende a la diversidad y la inclusión, entender los cortes y su relación con el cuerpo es una herramienta de empoderamiento cotidiano.

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina. También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.
