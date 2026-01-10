Descubre los tipos de jeans y cómo elegir el que favorece tu figura

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

El jeans es una de las prendas más democráticas del guardarropa contemporáneo. Nació como ropa de trabajo, atravesó revoluciones culturales y hoy se consolida como un lenguaje universal de estilo. Sin embargo, no todos los jeans comunican lo mismo ni favorecen de igual manera a cada cuerpo. Conocer sus tipos, nombres y cortes no es una cuestión de moda pasajera, sino de imagen personal, proporción y autoestima.

La asesora de imagen francesa Christine Lavedan sostiene que “vestirse bien no es seguir tendencias, sino comprender la arquitectura del cuerpo y acompañarla”. En el caso del denim, esta premisa cobra especial relevancia.

1. Skinny

Definición: Ajustado desde la cintura hasta el tobillo.

Origen: Popularizado a partir de los años 2000 con el auge del street style.

Ideal para:

Cuerpos rectangulares y esbeltos.

Siluetas tipo reloj de arena que buscan remarcar curvas.

Cómo llevarlo:

La especialista en imagen Carla Goyeneche recomienda equilibrarlo con prendas superiores más estructuradas o voluminosas. En cuerpos con caderas pronunciadas, combinarlo con calzado oscuro y tops largos estiliza la figura.

2. Slim

Definición: Entallado, pero menos ajustado que el skinny.

Característica clave: Aporta definición sin marcar en exceso.

Ideal para:

Siluetas proporcionadas.

Personas que buscan elegancia sin rigidez.

Cómo llevarlo:

Según Tim Gunn, exmentor de Project Runway, el slim es el jean más versátil: funciona tanto en contextos laborales informales como en salidas sociales, especialmente cuando se combina con camisas fluidas o blazers.

3. Recto (Straight)

Definición: Corte uniforme desde la cadera hasta el tobillo.

Clásico atemporal.

Ideal para:

Todos los tipos de cuerpo.

Especialmente recomendado para siluetas con caderas anchas.

Cómo llevarlo:

La consultora Patricia Mazzoni destaca que el jean recto “neutraliza visualmente” y genera equilibrio. En mujeres de baja estatura, se sugiere usarlo con calzado de punta fina o plataforma.

4. Bootcut

Definición: Ajustado en muslos y ligeramente acampanado desde la rodilla.

Origen: Inspirado en la moda de los años 70.

Ideal para:

Cuerpos tipo triángulo (caderas más anchas que hombros).

Personas que desean estilizar piernas.

Cómo llevarlo:

Combinarlo con tacones o botas genera un efecto de alargamiento. La autora Anushka Rees señala que este corte “crea una línea visual continua que armoniza la silueta”.

5. Wide leg

Definición: Pierna ancha desde la cadera.

Tendencia con base retro.

Ideal para:

Cuerpos altos.

Siluetas rectangulares que buscan volumen.

Cómo llevarlo:

Funciona mejor con prendas superiores ajustadas. Según Inès de La Fressange, el secreto está en marcar la cintura para evitar perder proporción.

6. Mom jeans

Definición: Tiro alto, corte relajado, inspirado en los años 80 y 90.

Característica: Cómodo y urbano.

Ideal para:

Cuerpos reloj de arena y rectangulares.

Quienes buscan comodidad sin perder estilo.

Cómo llevarlo:

La estilista Alison Bornstein recomienda doblar levemente el ruedo y acompañar con calzado minimalista para un look actual y equilibrado.

Más allá del cuerpo: identidad y coherencia

Elegir un jean adecuado no implica esconder el cuerpo, sino acompañarlo con intención. Como señala la psicóloga y asesora de imagen María Pía Molinari, “la ropa no transforma el cuerpo, transforma la percepción que tenemos de él”.

El denim correcto puede potenciar la postura, reforzar la seguridad personal y comunicar coherencia entre lo que somos y lo que mostramos. En tiempos donde la moda tiende a la diversidad y la inclusión, entender los cortes y su relación con el cuerpo es una herramienta de empoderamiento cotidiano.