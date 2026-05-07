Qué es el Día de los huérfanos por el SIDA

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 7 de mayo se celebra el Día Mundial de los Huérfanos del Sida, una jornada que llama la atención sobre la realidad de millones de niños que han perdido a sus padres a causa del VIH/SIDA.

La iniciativa fue creada en 2002 por Albina du Boisrouvray, fundadora de FXB International, con el objetivo de destinar al menos el 10 % de los fondos globales contra el VIH/SIDA a programas de apoyo para huérfanos y niños vulnerables.

Según datos de organismos internacionales, y recopilados en el portal con el mismo nombre. más del 95 % de los niños huérfanos por el Sida viven con familias extendidas o de acogida, muchas en condiciones de pobreza extrema. El 80 % de ellos se encuentra en África subsahariana, región que concentra también el 62 % de los jóvenes infectados por VIH/SIDA.

La organización FXB International, que trabaja desde 1986 en defensa de los derechos de la niñez, ha beneficiado a más de 18 millones de personas mediante programas basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, ha impulsado una coalición mundial de alcaldes y funcionarios, con más de 800 líderes de 41 países comprometidos en apoyar a los niños más vulnerables.

La conmemoración también ha sido visibilizada a través de documentales como I Am Because We Are (2008, Malawi), The Blood of Yingzhou District (2006, China) y ABC África (2001, Uganda), que muestran la dura realidad de los huérfanos del Sida en distintas partes del mundo.

El Día Mundial de los Huérfanos del Sida es un llamado urgente a priorizar políticas públicas, recursos y solidaridad internacional para garantizar que estos niños tengan acceso a educación, salud y un entorno digno.